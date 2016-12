Rothenburger Krippenweg 2016/2017

(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. Der Rothenburger Krippenweg in der Weihnachtszeit hat Tradition. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) führt Pfarrer Herbert Dersch wieder zu besonderen Krippendarstellungen in ausgewählten Kirchen, Rothenburger Höfen und Passagen. Weitere Termine sind am 1. und 6. Januar 2017. Beginn jeweils 14 Uhr.Stationen auf der rund zweistündigen Tour für Erwachsene und Familien mit Kindern sind u.a. die Hauptkirche St. Jakob im Stadtzentrum, der Lichthof des Rathauses, St. Johannis und Heilig Geist.Der Krippenweg beginnt in der St.-Wolfgangskirche am Klingentor und endet mit der Möglichkeit zum Genuss von Kaffee, Tee oder Glühwein im evangelischen Tagungsort Wildbad Rothenburg. Díeser bietet Gästen, die am Rothenburger Krippenweg teilnehmen, nach vorheriger Anmeldung auch stilvolle Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeiten an (Tel. 09961-977-0; www.wildbad.de ).Für die Teilnahme am Rothenburger Krippenweg sind keine Anmeldungen erforderlich. Kostenbeitrag für Erwachsene: 5 €.



Bildinformation: Auf dem Rothenburger Krippenweg. Foto (2016): CR