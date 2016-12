Ein großes Rothenburger Zuckerl

(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. Jede Menge Honig, brauner Zucker, Mehl, Zimt, Nelken, Kardamom, Muskatblüte und viele weitere Zutaten. Das ergibt, in entsprechend großen Mengen verwendet und zusammengesetzt: ein fast 15 Kilogramm schweres Lebkuchenhaus, dekoriert mit Mandeln und einer Zuckerglasur.Damit warten Rothenburger Bäcker und Konditoren am 21. Dezember wieder auf dem Reiterlesmarkt auf. Gemeinsam haben sie rund 200 Honiglebkuchen gebacken. Das Lebkuchenhaus wird gegen 17 Uhr kurzzeitig auf der Bühne am Grünen Markt zu bestaunen sein, bevor es zerteilt und an die Kinder verschenkt wird.An der Aktion beteiligen sich 2016 das Brothaus, die Bäckerei Striffler, das Caféstübchen Zuckersüß und Bäckerei – Konditorei – Café Friedel. Zu den Gratis-Lebkuchen gibt es für die Kinder auch noch Geschichten von Märchentante Christina Trautmann-Keller dazu (links im Bild).



Bildinformation: Auch 2016 wieder: ein Lebkuchenhaus für Kinder auf dem Rothenburger Reiterlesmarkt. Foto: TK