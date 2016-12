Wieder Friedenslicht auf dem Reiterlesmarkt

(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. Das traditionelle Friedenslicht aus Bethlehem kommt wieder nach Rothenburg. Am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, wird es hier auch am Stand mit Schnitzkunst aus Bethlehem leuchten. Von diesem Punkt aus bringen es die Konfirmanden von Heilig Geist, nachdem sie an diesem Nachmittag ab 17 Uhr ihr diesjähriges Adventsfenster am historischen Rathaus zum Leuchten gebracht haben, an alle 65 Marktstände.Das alljährliche Verbreiten des Friedenslicht auf dem Reiterlesmarkt ist ein Dankeschön der Rothenburger Werbegemeinschaft an alle Marktbeschicker. Es verbindet sich mit dem Wunsch, dass auch bei allen Mitwirkenden und Helfern nach ihrer gut vierwöchigen, ununterbrochenen Arbeit auf dem Reiterlesmarkt am Heiligen Abend Friede und Ruhe einkehren können.



Bildinformation: Zum fünften Mal wird es auf dem Reiterlesmarkt in Rothenburg weitergegeben: das Friedenslicht. Foto: CR