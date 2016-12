Neu bei KidsBo: Nobbi der Mutmachhase

(fair-NEWS)

Einen treuen Freund zum Liebhaben, Kuscheln und Zuhören braucht jeder. Der Hase Nobbi, der ab sofort vom Fachhandel über den Online-Shop www.kidsbo.de geordert werden kann, ist ein solcher Freund, der mit seinem weichen Fell und den langen Lauschern immer zur Stelle ist (UVP: 49,98 €). Doch damit nicht genug: Wer von Kummer und Sorgen, von Tränen und Bitten geplagt wird, wer Wünsche und Träume hat, kann diese auf kleine Zettel schreiben und in Nobbis Bauchtasche stecken. Dort sind sie gut aufgehoben, und auf einmal ist alles gar nicht mehr so schlimm.Nobbi der Mutmachhase geht auf eine Initiative der Schauspielerin Maike Bollow zurück, die sich als Patin für das Kinderkrebsprojekt „Flugkraft“ engagiert. Durch den Kontakt zu den kleinen Patienten und Patientinnen kam sie auf die Idee, ein Kuscheltier zu entwickeln, dem die Kinder ihre Sorgen und Nöte anvertrauen können und das immer für sie da ist, wenn sie sich einsam und allein fühlen. Maike Bollow fertigte zahlreiche Skizzen an, bis Nobbi seine endgültige Gestalt erhielt – aus weichem Stoff, mit einem lieben und freundlichen Gesicht, mit langen Ohren, damit er gut zuhören kann und vor allem mit einer Sorgentasche am Bauch.Nobbi wird in liebevoller Handarbeit in Deutschland hergestellt und in einer umweltfreundlichen, wiederverwendbaren Papiertüte geliefert. Von jedem verkauften Nobbi gehen 2,- Euro an ein Kinderkrebs-Projekt.Nobbi eignet sich für Kinder ab Geburt und kann vom Fachhandel ab sofort über KidsBo bzw. den Online-Shop www.kidsbo.de bezogen werden.



Bildinformation: Maike Bollow mit Nobbi