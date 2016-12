GroÃŸhandelshaus fÃ¼r Industrietechnik zeigt Herz fÃ¼r schwerstkranke Kinder ROLF WEBER GRUPPE spendet 1.500 Euro an den FÃ¶rderverein KinderLeben e.V.

(fair-NEWS)

Mit mehr als 60-jähriger Erfahrung als weltweit agierendes Großhandelshaus hat sich die ROLF WEBER GRUPPE vom anfänglichen Wälzlager-Spezialisten mittlerweile zum Systempartner für Industrie und Handwerk entwickelt. Neben der fachkundigen Bereitstellung von Produkten und Dienstleistung für Handwerk und Industrie engagiert sich das Familienunternehmen auch in sozialen Bereichen, unterstützt regionale, gemeinnützige Institutionen an den insgesamt fünf Unternehmensstandorten, welche die ROLF WEBER GRUPPE deutschlandweit unterhält.Ralf Knust und Ralph Jeschke gehören zu dem kleinen Team an dem Standort in Hamburg-Eidelstedt. Sie überraschten kürzlich den in Schnelsen ansässigen Förderverein KinderLeben e.V. mit einer großzügigen Spende in Höhe von 1.500 Euro. „Wir können unser Glück kaum fassen“, freute sich die ehrenamtliche Vereinsvorsitzende Ester Peter.Das Geld wird komplett in die Arbeit des Fördervereins KinderLeben e.V. fließen, der seit sieben Jahren Familien mit schwerkranken und lebenszeitverkürzend erkrankten Kindern unterstützt und begleitet.



Bildinformation: In diesem Jahr bedachten Ralph Jeschke (li.) und Ralf Knust (re.) von der ROLF WEBER GRUPPE den Förderverein KinderLeben e.V. mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro. Diese nahm der ehrenamtliche Vorstand des Vereins, Ester Peter, stellvertretend in Empfang. Foto: A. Kirschnick