Spenden statt Geschenke

Nur noch wenige Wochen, dann ist wieder Weihnachten. Die Vorbereitungen auf das heilige Fest laufen derzeit auf Hochtouren. Und wer an Weihnachten besonders gut aussehen möchte, lässt sich noch schnell einen Termin beim Friseur seines Vertrauens geben.Das Team um Friseurmeisterin Bettina Freese verwöhnt seine weibliche und männliche Kundschaft fachmännisch in entspannter Atmosphäre und wer sich in Frisurendingen nicht sicher ist, wird hier selbstverständlich ausführlich und herzlich beraten.Neben einem Herz für ihre Kunden hat das Friseur-Team Freese auch in diesem Jahr ein Herz für schwerstkranke Kinder: In den vergangenen Jahren gab es in der Vorweihnachtszeit für die Kunden ein kleines Weihnachtsgeschenk – ein Dankeschön für deren Treue. Doch in diesem Jahr soll das Geld dafür (wie im Jahr 2014 auch) wieder an den Förderverein KinderLeben e.V. gespendet werden, der Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern sowohl finanziell und als auch in Form von Sachmitteln unterstützt. Zusätzlich fließt ein Teil der Trinkgelder in eine vor Ort aufgestellte Spendendose des Vereins.„Ich hoffe, dass eine schöne Summe zusammenkommt und damit bedürftigen Familien geholfen werden kann“, so die wohltätige Friseurmeisterin, Bettina Freese.Wer also noch eine festliche Frisur benötigt und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, kann gerne in der Adventszeit einen Termin mit dem Friseur-Team Freese in der Schnelsener Kalvslohtwiete 2 vereinbaren.Öffnungszeiten: Di-Fr. von 8 bis 18 Uhr, Sa. Von 7.30 bis 12 Uhr, Tel: 040/ 70 70 30 41.



Bildinformation: In der Adventszeit sammeln Bettina Freese (re. unten) und ihr Team wieder Spendengelder für den Förderverein KinderLeben e.V. – hier in Vertretung durch Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand (li. vorne). Foto: A. Kirschnick