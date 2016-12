Ladendiebstahl - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Karlsruhe

(fair-NEWS)

Ladendiebstahl hoher Verlust für den Handel - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheStehlende Kunden verursachten im Jahr 2015 einen geschätzten Schaden von 2,2 Milliarden Euro, die Anzahl der Ladendiebstähle insgesamt stieg um 7,1 %.Die eigenen Angestellten haben einen Anteil von ca. 810 Millionen Euro, Servicekräfte und Lieferanten sind jeweils für einen Warenverlust von über 340 Millionen Euro verantwortlich.Durch Mängel in der Organisation entstanden die weiteren 640 Millionen Euro.Hierzu kommt eine hohe Dunkelziffer, ca. 26 Millionen Diebstähle im Jahr werden nicht entdeckt, was ca. 98 % entspricht. Dabei verursacht ein Ladendiebstahl durchschnittlich 86,00 Euro Verlust für den Händler.Bandendiebstahl - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheAm meisten macht Unternehmer die seit 8 Jahren ansteigende Zahl an organisierten Ladendiebstahl und Bandendiebstählen zu schaffen. Ungefähr ein viertel aller Ladendiebstählen wird ausländischen Diebesbanden zugeschrieben. Darunter besonders stark vertreten kaukasische Tätergruppen, auch Tätergruppen aus dem Balkan, Nordafrika und anderen europäischen Ländern fallen immer wieder auf.Was wird am liebsten geklaut? - Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheIm Lebensmittelhandel sind es besonders Kosmetika und Parfums, Tabakwaren, Rasierklingen, Spirituosen, Sekt, Wein, Zeitschriften, Babynahrung und Kaffee die gerne umsonst mitgenommen werden.Bekleidungshändlern werden hauptsächlich Accessoires wie Gürtel, Taschen und Tücher gestohlen. Im Elektrohandel sind Tonträger, Speicherkarten, Handy´s und Handyzubehör, Elektrogeräte und Druckerpatronen beliebtes Diebesgut.In Baumärkten bedienen sich Diebe gerne vom Werkzeug, Akkuschrauber und LED-Leuchtmittel werden bevorzugt mitgenommen.Wie kann eine Detektei helfen Diebstahl zu verhindern? Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei KarlsruheDetekteien wie die Detektei AsA-GUARD KG verfügen über speziell ausgebildete Kaufhausdetektive die Unternehmer mit viel Erfahrung und dem benötigten Knowhow beraten wie Sie Ihr Geschäft möglichst diebessicher ausrichten können. Die Detektive der Detektei informieren über Videoüberwachungsmöglichkeiten, Mitarbeiter Schulungen und den Einsatz von Detektiven/Warenhausdetektiven.Ein Warenhausdetektiv der Wirtschaftsdetektei beobachtet verdächtige Kunden und überführt Diebe. Der finanzielle Verlust durch Diebstahl kann so durch einen Detektiv der Detektei minimiert werden.Die Detektive der Detektei haben ein besonders gutes Händchen beim aufspüren und ergreifen von Diebesbanden und konnten so schon viele Verdächtige der Polizei über geben.