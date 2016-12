Neuerscheinung: "Studien zum erzählerischen Schaffen Vsevolod M. Garšins" von Alexander Lell

(fair-NEWS)

Vsevolod Michajlovič Garšin (1855-1888) gehörte zu den wichtigsten Mitbegründern der modernen russischen Erzählkunst – und zählt dennoch zu den am meisten unterschätzten russischen Schriftstellern.Im Mittelpunkt der Forschungsliteratur stand bislang der künstlerisch literarische Aspekt seiner psychologischen Kurzprosa, in der er neue narrative Verfahren erprobte. Alexander Lell nähert sich Garšin in seiner innovativen Studie nun von einer neuen Seite: der geistig moralischen Dimension seines Schaffens.Dabei gelingt es ihm, die Anklänge an die Philosophie Arthur Schopenhauers herauszuarbeiten und anhand der Kategorie des Unrechts zu demonstrieren.Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de Alexander LellStudien zum erzählerischen Schaffen Vsevolod M. GaršinsZur Betrachtung des Unrechts in seinen Werken aus der Willensperspektive Arthur Schopenhauers124 Seiten, Paperback. 2016. 24,90€ISBN 978-3-8382-1042-1Erschienen in: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen EuropaErhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem: http://bit.ly/2gHpPGv



