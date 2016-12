(fair-NEWS)

In der Weiterbildung vom Haus der Technik geht es als erstes um die Grundlagen der haptischen Wahrnehmung. Weiterhin folgt dann eine Besprechung zu haptischen Feedback-Technologien, anschließend werden industrielle Anwendungen verdeutlicht.Die Haptik hat in der Industrie und bei Produkten eine sehr große Bedeutung. Von der Gestaltung im Fahrzeuginnenraum bis zum Design des besten Vibrationsalarms für Telefone.Durch die haptische Wahrnehmung begreifen wir die Welt und können alltägliche Handlungen ausführen. In dem Seminar „Haptik“ am 27. Januar 2017 in Berlin im HDT am Alexanderplatz widmet sich Professor Dr. Ercan Altinsoy dem Know-how der haptischen Wahrnehmung. Diese umfasst nicht nur taktile, sondern auch kinästhetische, Temperatur- und Schmerzwahrnehmungen. Taktiles Feedback kann man auf unterschiedliche Art und Weise hervorrufen. So können die mechanischen Rezeptoren der Haut mit Hilfe von Motoren oder elektrodynamischen Erregern stimuliert werden. Dieses Seminar macht dies begreiflich. Es ist für Ingenieure, Produktdesigner, Marketingexperten und Naturwissenschaftler, Techniker konzipiert, die sich in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen damit beschäftigen.InformationNähere Informationen zu Weiterbildungen in der Fahrzeugtechnik finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.- Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: Ein Seminar zum Thema Haptik in Berlin im Haus der Technik am 26. Januar 2017