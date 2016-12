Hurawalhi Island Resort ruft Partnerschaft mit MANTA TRUST ins Leben

(fair-NEWS)

Malediven, 14. Dezember 2016: Das maledivische 5-Sterne-Luxusresort Hurawalhi Island Resort engagiert sich für den Erhalt der einmaligen Wasserwelten des Lhaviyani Atolls. Dazu kooperiert das Hideaway mit der Organisation Manta Trust, die sich für den weltweiten Schutz der Meere einsetzt. Zusammen unterstützen die beiden Partner lokale Forschungs- und Umweltschutzprojekte und fördern einen sensiblen Umgang von Reisenden mit dem fragilen Unterwasser-Ökosystem um Hurawalhi.Die kristallklaren Gewässer der Inselgruppe faszinieren durch ihre spektakuläre Schönheit und das pulsierende Meeresleben mit Riesenmantas, Haien, Schildkröten und farbenprächtigen Korallen. Um diese Vielfalt und Ursprünglichkeit zu bewahren, veranschaulicht Hurawalhi Island Resort Gästen gemeinsam mit Manta Trust, wie sie auf einfache Weise zum Erhalt des einmaligen marinen Ökosystems beitragen können. Die weltweit tätige Organisation kann dabei ihre langjährige Erfahrung in der Umweltbildung und Freiwilligenarbeit zum Schutz der Meere einbringen. Sie zeigt, dass sich bereits durch achtsames Verhalten und kleine Gesten eine nachhaltige positive Wirkung erzielen lässt.Im Einsatz für einen lebendigen Unterwasser-KosmosGezielte Informationen sollen Gästen helfen, den Schutz von Korallenriffen und Meerestieren mit unbeschwerten Schnorchel- und Tauchgängen zu vereinbaren. Manta Trust verdeutlicht, dass Entdecker des Unterwasserparadieses vor allem Berührungen vermeiden sollten. Meerestiere erschrecken leicht und fühlen sich dann bei der Nahrungsaufnahme und in ihrem Paarungsverhalten gestört. Ebenso sollten die extrem empfindlichen Korallen nur mit den Augen bewundert werden.Rücksichtnahme und VerantwortungHurawalhi Island Resort möchte durch die Umwelt-Kooperation den ökologischen Fußabdruck jedes Einzelnen so gering wie möglich halten. Das 5-Sterne-Resort und Manta Trust empfehlen daher, Batterien und Plastiktüten wieder mit nach Hause zu nehmen, um die geringen Recycling-Kapazitäten der Malediven zu entlasten. In das Meer gelangende Plastiktüten sind zudem eine tödliche Gefahr für Wasserschildkröten, die sie leicht mit Quallen, ihrer Lieblingsspeise, verwechseln.Erforschung der Mantarochen um HurawalhiHurawalhi Island Resort soll bei der Erforschung der lokalen Mantarochen-Population eine zentrale Rolle einnehmen. Der Tauchbetreiber Prodivers eröffnete eine neue Basis auf der Insel und übermittelt Daten zu gesichteten Mantas. Bereits seit 2008 protokolliert Prodivers Manta-Sichtungen auf den Schwester-Resorts Kuredu und Komandoo und konnte dabei über 400 Begegnungen mit den majestätischen Meeresbewohnern festhalten. Diese Arbeit wird nun auch von Hurawalhi Island Resort aus fortgesetzt.Bilder für die EwigkeitDas beste Souvenir einer Traumreise nach Hurawalhi Island Resort sind zweifelsohne unvergessliche Erinnerungen und magische Fotos. Auch ein traditioneller Sarong oder die landestypischen Lackwaren und Holzschnitzereien sind individuelle Andenken, die zudem das maledivische Kunsthandwerk unterstützen. Muscheln vom Strand sowie Korallen- und andere Produkte auf tierischer Basis dürfen dagegen nicht von den Malediven ausgeführt werden.



Bildinformation: Manta Trust