Bewährter Standard für Server und Workstations

(fair-NEWS) ICP Deutschland vervollständigt mit der HPCIE-C236 seine Serie an Half-size CPU Karten mit bewährtem PICMG 1.3 Standard für Intel® basierte Workstations und Kompaktserver. Mit der HPCIE-C236 lassen sich kompakte und performante Lösungen mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten realisieren.

Neben den Intel® Core™ i3, Pentium® oder Celeron® Prozessoren der sechsten Generation unterstützt sie die Intel® Xeon® E3 Prozessoren, die für intensive Rechenleistung ausgelegt sind. Um die Sicherheit zu erhöhen, kann die HPCIE-C236 mit zwei ECC DDR4 Arbeitsspeicher von max. 32GB ausgestattet werden. Zwei SATA 6Gb/s Ports mit RAID 0 oder 1 Funktion ermöglichen einen beschleunigten Zugriff auf das Speichermedium oder bieten eine höhere Ausfallsicherheit.

Als Erweiterung können eine PCIe x16 oder zwei PCIe x8 oder eine PCIe x8 und zwei PCIe x4 Slots mittels zusätzlicher Backplane, wie der neuen HPXE2-5S1 oder HPXE2-7S1, realisiert werden.

Darüber hinaus steht Entwicklern eine Fernwartungsoption über eine der beiden Ethernet GbE LAN Ports zur Verfügung, wovon ein Port mit der neusten Intel® AMT 11.0 Version ausgestattet ist.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Produkte als HTML:



Datenblatt:

Bildinformation: HPCIE-C236 - Half-size PICMG 1.3 CPU Card

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



