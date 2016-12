eventcompanies.de: Strategische Partnerschaft mit BOE, Studieninstitut für Kommunikation und kg-u

(fair-NEWS) Wiesbaden, Dezember 2016: Die digitale Branchenplattform eventcompanies.de hat eine strategische Partnerschaft mit drei wichtigen branchenübergreifend tätigen Institutionen vereinbart. Partner sind die Veranstalter der Branchenleitmesse Best of Events sowie das auf Eventmanagement spezialisierte Studieninstitut für Kommunikation und die kg-u Personalberatung. Ziel der Kooperation ist es, die Vernetzung und deutschlandweite Koordination der professionellen Akteure der Eventbranche zu stärken und branchenspezifische Marketingstrategien zu entwickeln.



Seit Mitte 2016 ermöglicht eventcompanies.de den direkten Zugang zu den Unternehmen der Eventbranche deutschlandweit. Interessenten aus der Wirtschaft finden dort gezielt Dienstleister für ihre Veranstaltung. Eventexperten informieren sich über Arbeitgeber. Hinter der Online-Plattform steht Klaus Grimmer, der als Gründer der Personalberatung kg-u und der Event Karriere Verlagsgesellschaft seit vielen Jahren eine feste Größe in der Livekommunikationsbranche ist. Er erklärt die Mission von eventcompanies.de: „Die Plattform bringt sehr gezielt Anbieter und Interessenten für konkrete Projekte zusammen. Aber die Potenziale sind weitaus größer. Eventcompanies.de bildet umfassend und klug kategorisiert die deutsche Eventwirtschaft ab. Das schafft die Basis für eine strategische Entwicklung. Wir sammeln das Wissen und bieten eine fokussierte Plattform für die Branchen-Vernetzung. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine profiliertere Wahrnehmung unserer Branche und die Erschließung neuer Märkte ist.“



Diese Perspektive bildet den Anknüpfungspunkt für die Kooperation mit dem Studieninstitut für Kommunikation und der kg-u Personalberatung. Die Eventbranche bietet mit der Vielzahl und Bandbreite ihrer Unternehmen ein zwar vielfältiges, aber auch heterogenes Bild. Aus- und Weiterbildung und der gesamte Recruitingbereich können von einer Schärfung des Selbstverständnisses und der öffentlichen Wahrnehmung der Branche nur profitieren. Das Studieninstitut und kg-u tragen mit ihrer Arbeit seit Jahren zu genau dieser Profilierung bei. In eventcompanies.de sehen sie den perfekten Partner für eine branchenweite Etablierung ihrer Impulse.



Die BoE versteht sich seit vielen Jahren als Impulsgeber und erfolgreiche Networking-Institution für Entscheider der Eventbranche. Durch die Kooperation mit eventcompanies.de verbreitert sie ihre Reichweite digital in die gesamte Branche. Wertvolle Brancheninformationen, wie sie zum Beispiel im jährlichen Rahmen- und Vortragsprogramm der Messe aufbereitet werden, finden über eventcompanies.de neue zielgruppenspezifische Verbreitungswege.



Über eventcompanies.de



Eventcompanies.de ist das deutschlandweite digitale Who-is-Who der Eventbranche. Nach dem Motto „Jetzt gezielt finden und gezielt gefunden werden“ vernetzt das Portal Dienstleister mit potenziellen Kunden und bildet zugleich eine auf die Eventbranche fokussierte Recruiting-Plattform.



Die Plattform bietet Event-Unternehmen kostenlose Basiseinträge sowie im Leistungsumfang gestaffelte kostenpflichtige Pakte. Alle gelisteten Anbieter sind bequem nach den Tätigkeitsbereichen Agentur, Bau, Location, Services oder Technik und ihrem Standort recherchierbar. So können sich Interessenten aus der Wirtschaft und Eventfachleute anonym und kostenlos über passende Dienstleister und Arbeitgeber am gewünschten Standort informieren.



Eventcompanies.de wurde im Sommer 2016 gegründet. Die Plattform listet über 7.000 Dienstleister und Locations der Eventbranche. Webseite und die verbundenen Social Media Kanäle erreichen über 40.000 branchenexklusive Nutzer.