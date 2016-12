Neuerscheinung: "Die Zukunft der Medizin" herausgegeben von Dr. med. Klas Mildenstein

(fair-NEWS)

Wie kann die Medizin wieder zur Heilkunst werden?„Die Zukunft der Medizin“ vereint die Beiträge führender Fachmediziner und deckt ein breites Spektrum an Themen ab: die Arzt-Patienten-Beziehung, die Bedeutung von Ernährung und Bewegung für die Gesundheit, die Wirksamkeit der traditionellen chinesischen Medizin, die Vorteile der Schmerztherapie sowie Ansätze für psychotherapeutische Behandlungsmethoden.Damit weisen die Beiträge dieses Bandes den Weg in eine Medizin der Zukunft, wobei sie sich gleichermaßen an ein Fachpublikum und an Interessierte wenden.Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de Dr. med. Klas Mildenstein (Hrsg.)Die Zukunft der MedizinZwölf Fachleute in einem Symposium der Medizinischen Hochschule Hannover mit Antworten auf aktuelle Zukunftsfragen264 Seiten, Paperback. 2016. 22,00€ISBN 978-3-8382-0519-9Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem: http://bit.ly/2hld3w6



