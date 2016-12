Urlaubstrend Rundreisen – Mit Chamäleon die Länder dieser Welt entdecken

(fair-NEWS)

Rundreisen in kleiner und privater RundeBei Chamäleon-Reisen können Sie die Rundreise Ihres Lebens erleben. Damit Sie Ihre Traumreise in einer entspannten und fast familiären Runde erleben, beschränken wir die Reisegruppe auf eine Personenanzahl von max. 12 Personen. Es entsteht eine Dynamik, als ob Sie mit Freunden und nicht mit Fremden unterwegs sind, was uns besonders am Herzen liegt, damit Sie die unvergesslichen Momente in ganzer Fülle in sich aufnehmen können. Die maximale Personenzahl muss aber nicht voll ausgereizt werden. Es kann vorkommen, dass Sie in einer kleineren Gruppe unterwegs sind, da wir generell keine Reise absagen. Wer es prinzipiell privater mag, der kann bei uns auch schon Individualreisen mit nur 4 bis max. 6 Teilnehmern buchen.Auf den Rundreisen das Land und die Menschen unterstützenAuf den Rundreisen werden Sie die Möglichkeit haben, tief in die Kultur und das Land Ihrer Wahl einzutauchen und nicht nur auf den touristischen Pfaden zu wandern. Wir von Chamäleon-Reisen haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen einen unverfälschten Einblick in das Land Ihrer Träume zu ermöglichen. Die Erlebnisse und Momente, die uns die Natur und die Menschen dort erleben lassen, möchten wir zurückgeben und unterstützen weltweit verschiedene Projekte mit der Chamäleon-Stiftung. Über 49% des Reisepreises bleibt im Gastland und dient dazu, die kulturellen Werte zu erhalten. Dazu versuchen wir die Belastungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Mit der Buchung einer Gruppenreise bei Chamäleon erhalten Sie von uns ein Grundstück von 100 Quadratmetern geschützten Regenwalds in Ecuador. Auf Ihren Namen wird eine persönliche Regenwald-Urkunde mit Ihrer Grundstücksnummer ausgestellt. Sie helfen somit dabei die Welt und ihre wunderschöne Natur zu erhalten und zu schützen.Unvergessliche Momente erleben: Thailand Rundreise oder doch lieber Südafrika Urlaub?Eine Thailand Rundreise ist auch 2017 voll im Trend, aber auch ein Südafrika Urlaub ist momentan sehr beliebt. Wer den Wunsch hat, die ganze Welt zu bereisen und Land und Leute auf individuellen Rundreisen authentisch kennenzulernen, der ist bei Chamäleon-Reisen genau richtig. Bei uns finden Sie über 100 individuelle Reiseangebote in mehr als 44 Länder. Erleben Sie eine Reise, die Sie sich so nie hätten erträumen lassen. Tauchen Sie in eine fremde Kultur ein und erfahren Sie hautnah was das Land alles zu bieten an. Sie werden von erfahrenen Reiseführern begleitet, die das Land wie Ihre Westentasche kennen, da Sie seit geraumer Zeit dort leben oder dort geboren sind. Darüber hinaus sprechen unsere Reiseführer alle Deutsch und haben es sich zu ihrer Aufgabe gemacht, unseren Urlaubern ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bescheren. Zudem wohnen Sie auf Ihrer Rundreise nicht in den gewöhnlichen Touristenanlagen, sondern in landestypischen, aber exklusiven und wunderschönen Unterkünften.Alle Angebote unserer faszinierenden Rundreisen und weitere Informationen über Chamäleon-Reisen finden Sie unter https://www.chamaeleon-reisen.de/