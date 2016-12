Tierisch gute Weihnachten

(fair-NEWS)

Tiere unterm Weihnachtsbaum sind nicht das ideale Geschenk. Aber wie wär es denn mal mit einem schönen Buch, in dem ein Tier die Hauptrolle spielt oder gar selbst zu Wort kommt? Bei diesen Geschichten ist Lesevergnügen garantiert.Im Land des Großen BärenBarnabas Rosenstengel, der alte Forscher, muss wieder mal einspringen und auf die Zwillinge Emily und Noah aufpassen. Natürlich bringt er wie immer eine seiner Geschichten mit. „So kurz vor Weihnachten, das ist genau der richtige Zeitpunkt für ein Wintermärchen“, denkt Barnabas, und so nimmt er die Kinder mit auf eine erzählte Reise durch Schnee und Eis ins Land der Trapper, Indianer und Goldsucher. Der 9-jährige Jasper macht sich auf den Weg in die Wildnis Kanadas. Zusammen mit seinem kleinen Freund, dem Schneehasen Schneeflocke, sucht er in den Bergen der Rocky Mountains nach einem alten Einsiedler. Bei ihm hofft er, Hilfe für seine verletzten Eltern zu finden. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die beiden viele Strapazen auf sich nehmen, und nicht nur das, denn schon bald werden sie von einem Wolfsrudel verfolgt … Doch Yuma, ein ausgesetzter Husky, und der alte Elch Ahady stehen den beiden hilfreich zur Seite und begleiten die Freunde auf ihrer Reise in das Zauberland des Großen Bären. Ein farbig illustrierter (Vor-) Leseroman, in dem Freundschaft sowie der Mut und die Willenskraft nie aufzugeben im Vordergrund stehen. Hineinversetzt in die eisige Winterlandschaft Kanadas erfahren die Kinder vieles über die Tierwelt, Pflanzen und Kultur des Landes.Produktinformation• Taschenbuch: 102 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (17. November 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1493588745• ISBN-13: 978-1493588749• Größe und/oder Gewicht: 20,3 x 0,6 x 25,4 cmDie FroschprinzenWer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Jene Geschichte, die besagt, dass eine Prinzessin den grasgrünen Kerl mit einem Kuss von seinem Los, ein Frosch zu sein, erlösen kann. Doch was geschieht, wenn sich keine Prinzessin mehr findet, den Bann zu brechen? Die Märchenwelt würde im Vergessen versinken und niemand würde mehr all die wunderbaren Figuren und Geschichten kennenlernen und von ihnen erzählen. Hüpft mit den Froschprinzen von Märchen zu Märchen und lasst euch überraschen, welchen Ausgang das märchenhafte Abenteuer haben wird.Im Buch befindet sich eine Bastelanleitung für ein Froschprinzen-Lesezeichen.Das Werk wurde vom Karina-Verlag für den jährlichen Preis "Best Author" nominiert.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 136 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. Juni 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056847• ISBN-13: 978-3903056848• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,5 x 21,6 cmDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3844815996• ISBN-13: 978-3844815993• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmImmer diese Menschen»Was denkt der eigentlich von mir? Ich bin doch nicht blöd, sondern passe schon selbst auf mich auf.« Der Goldhamster wünscht sich mehr Auslauf. Außerdem will er am Tag in Ruhe schlafen.In sechs kurzen Geschichten für Erstleser erzählen Goldhamster, Wellensittich, Pony, Katze, Hund und Frosch von ihrem Leben. Nicht immer sind sie von den Menschen begeistert. Manchmal reißen sie auch aus und erleben Abenteuer. Sie sind nämlich kein Spielzeug, sondern Lebewesen mit eigenen Wünschen.Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (24. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3738659854• ISBN-13: 978-3738659856• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,4 x 21 cmSams Weihnachtsgeschichte: Sams Christmas StorySam lebt auf einer Insel, er ist ein Straßenhund und hat schon einige schlimme Erlebnisse hinter sich. Da trifft er auf eine Hundedame und die beiden beschließen nun ihren Weg gemeinsam zu gehen.Doch das Schicksal macht es ihnen nicht leicht.Das Buch ist ein Wendebuch, der gesamte Text ist sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das ideale Kinderbuch zum Üben der Sprache.Liebevolle Illustrationen der Malerin Karin Pfolz begleiten die Abenteuer von Sam.von Linda Marie Haupt erschien Sam in anderer Form auch in "Rudolf mit der blassen Nase"Produktinformation• Taschenbuch: 64 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Oktober 2016)• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3903161314• ISBN-13: 978-3903161313• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 1 x 21,3 cmFlups & Flaps: Auf Abenteuerlichen WegenWie fühlt es sich an, wenn man nicht so aussieht wie alle anderen?Eine Geschichte vom Anderssein, von Akzeptanz und einem weißen Eichhörnchen, das einfach nur anders aussieht als seine Artgenossen rundherum.Flaps soll seine kleine Schwester Flups suchen. Als er sie endlich gefunden hat, erleben die beiden Eichhörnchen viele Abenteuer im Wald und in der großen Stadt. Im Supermarkt geraten sie sogar in eine Mausefalle. Wie sie wieder nach Hause kommen, erzählt dieses spannende Buch für Kinder ab 4 Jahre.Die Geschichte ist mit 17 zauberhaften Comic-Zeichnungen illustriert. Im Anhang befindet sich ein kleines Tier-Lexikon mit 6 Abbildungen von den handelnden Tieren.Produktinformation• Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (18. April 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3943650650• ISBN-13: 978-3943650655• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 17,1 x 0,7 x 22,1 cmDer kleine Bär Tapp und seine ErlebnisseDer kleine Bär Tapp wohnt mit seinen Eltern in einer Höhle tief im Wald. Mit seinen Freunden Kurt Hase und Freddi Fuchs erlebt er so manche Abenteuer. Er freut sich auf den 1. Schultag, geht im Bach schwimmen oder verläuft sich bei der Erkundung neuer Wege... „Tapp“ ist zum Vorlesen für Kinder ab etwa 3 Jahren gut geeignet, wird aber auch Kindern der ersten Grundschuljahre gefallen. Schließlich ist Tapp auch bereits ein Schulkind. Zum Selbstlesen ist das Buch in der 2. Grundschulklasse geeignet. Die 16 Geschichten enthalten insgesamt 20 farbige, meist ganzseitige Bilder kreiert von der Künstlerin Heike Winkler aus Seesen.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 74 Seiten• Verlag: Monolith Verlag; Auflage: 1 (1. ©byChristine Erdic



Bildinformation: Tierisch gute Weihnachten