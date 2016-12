(fair-NEWS)

Jetzt zu Weihnachten kommen sie grad recht, die Kekse aus der Koboldbackstube. Wer es nicht gern süß mag, dem steht auch deftiges Backwerk zur Verfügung.Viele kleine Leser kennen den pfiffigen Kobold Nepomuck schon aus den Kinderbüchern “Nepomucks Abenteuer” und “Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde”. Auch in “Mutmachgeschichten und so manch einer Anthologie mischt der drollige Kerl kräftig mit.Jetzt aber auf in die Backstube und schauen, was Nepomuck so alles zaubert!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Ein Rezept gibt er heute schon einmal preis.SchneebälleZutaten:50 g Margarine125 g Zucker1 P Vanillezucker3 Eier300 g Quark300 g Mehl1 P Backpulveretwas SalzAlle Zutaten gut verrühren.Mit zwei Teelöffeln den Teig ausstechen und in heißem Öl ausbacken. Anschließend mit Puderzucker bestreuen.Guten Appetit!Das Buch gibt es bei Onlineanbietern wie Amazon und im deutschen Buchhandel.©byChristine Erdic



Bildinformation: Leckere Knuspereien aus der Koboldbackstube