Das Buch ''Willkommen zu Hause, Amy'' wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis ''Lesefuchs'' vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Britta Kummer schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Webseiten der Autorin:„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 192 Seiten• Verlag: Morawa Lesezirkel GmbH (7. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 399049855X• ISBN-13: 978-3990498552• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 2 x 21,8 cmDeses Buch ist bei Amazon noch vor Weihnachten lieferbar.©byChristine Erdic



Bildinformation: An MS erkrankte Autorin schreibt preisgekröntes Kinder- und Jugendbuch