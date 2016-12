(fair-NEWS)

Ein harmonisches Weihnachtsfest … wer wünscht sich das nicht? Doch wie kann das eigentlich zu Stande kommen, wenn doch jeder etwas anderes will? Heidi Dahlsen gibt in ihrer spannenden und etwas turbulenten Geschichte Aufschluss darüber.Harmonie zur WeihnachtszeitSobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder das Fest auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden ...Harmonie zur Weihnachtszeit … ist AnsichtssacheProduktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 978 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 37 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00QU7WNP2• X-Ray:Aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr von der Autorin finden Sie hier:©byChristine Erdic



Bildinformation: Harmonie zur Weihnachtszeit