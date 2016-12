Rameder eröffnet Niederlassung in Finnland

(fair-NEWS)

Leutenberg, 13. Dezember 2016 – selbst im Land der tausend Seen sind Transportlösungen für die Straße sehr gefragt. Abseits der wenigen großen Städte liegt eine enorme landschaftliche Weite mit viel unberührter Natur und weit verstreuen Siedlungen. Europas größter Anbieter von PKW-Transportzubehör Rameder, stellte sich deshalb auf die Bedürfnisse der finnischen Kunden ein und präsentierte diese im November auf der Messe „Autokorjaamo“ in Helsinki.Das seenreiche Land ist bei Einheimischen und Urlaubern zu jeder Jahreszeit ein gleichermaßen beliebtes Ausflugs- und Reiseziel. Um den Winter- und Wassersportlern gerecht zu werden, hatte Rameder auf der Autokorjaamo diverse Ski-, Snowboard, Kanu- und Kajakträger im Gepäck. Da viele Finnen zudem Wochenendhäuser abseits der Städte besitzen, präsentierte Rameder auch eine Vielzahl von Anhängerkupplungen und dem passenden Zubehör. Gerade beim Transport von sperrigen Lasten haben sich Anhänger als hervorragende Begleiter erwiesen.Ein besonderes Highlight am Rameder-Stand war der Fahrradträger BC70 aus deutscher Herstellung. Der 17,4kg leichte BC70 transportiert bei einer Stützlast der Anhängerkupplung von mindestens 85kg ein Gewicht von bis zu 60kg. Die notwendigen Kugelköpfe und diverse Elektrosätze hatten die Experten von Rameder natürlich auch im Messe-Gepäck.Rameder zeigte sich sehr zufrieden mit dem Messebesuch, der gleichzeitig die Eröffnung der finnischen Niederlassung markierte. Der Messestand war gut besucht und die Rameder-Mitarbeiter informierten rund um das umfangreiche Produktportfolio des Transportlösungsspezialisten. Der finnischsprachige Onlineshop ist unter www.rameder.fi zu finden.