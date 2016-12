Vorweihnachtszeit

(fair-NEWS)

Für Diabetiker oder Reizdarmpatienten sind Besuche auf den schönen Weihnachtsmärkten, mit ihren duftenden Zuckerwaren, oft ein kulinarisches Hindernis. Vieles ist für sie ungeeignet, da die Leckereien mit Mehl und viel Zucker gebacken sind. Beim Verzehren von Süßwaren führt das bei einem Diabetiker zu einer Erhöhung seines Blutzuckerspiegels. Auch der Reizdarmpatient kann nicht einfach drauf los schlemmen, ohne das unangenehme Folgen auftreten. Durchfälle können bei einem Reizdarmsyndrom sich erhöhen. Wer nicht auf den Genuss von Leckereien verzichten möchte, kann mit kohlhydratarmen Backwaren oder Gerichten aus verschiedenen Low Carb Büchern seinen Gaumen verwöhnen. Es gibt viele kohlenhydratarme Rezepte für adventliches- oder weihnachtliches Backwerk und ebenso für verführerische Gerichte und Braten.1. Buchtipp:Low Carb bei ReizdarmAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7431-3828-5EURO 4,99Kurzbeschreibung: Als ehemalige Reizdarm-Patientin schreibt die Autorin Rat- und Kochbücher für Menschen, die unter ständigen Darmproblemen leiden. Sie selbst litt jahrelang unter Verdauungsprobleme, die an einen Reizdarm erinnern - und kämpft mit der Low Carb Ernährung erfolgreich gegen die Beschwerden an.Sie entwickelt alle Low Carb Rezepte mit frischen Zutaten, kocht, backt, probiert und testet alles selber aus. Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich.Alle 45 Kochanleitungen sind mit Kohlenhydratangaben in Gramm ausgewiesen und unterteilt nach: Backwaren, Pfannen-, Topf- und Auflaufgerichte, Beilagen und Nachspeisen.2. Buchtipp:Plötzlich Diabetes (3. Auflage)Autorin: Jutta SchützVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4772-1EURO 9,90Kurzbeschreibung: In dem Selbsthilfebuch "Plötzlich Diabetes" schildert die Autorin auf lockere Art und Weise, in einem Tagebuchstil, über ihre eigene Krankheit Diabetes und rechnet mit falschen Ernährungslehren ab. Sie beschreibt ihren Weg aus der Stoffwechselkrankheit mit Hilfe einer kompletten Ernährungsumstellung.3. Buchtipp:Mit diesem großen Kochwerk bekommen Sie 555 ausgewählte Low Carb Kochanleitungen, bestehend aus Schweine-, Rind-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleischgerichte, zusätzlich exotische Fleisch- und Fischgerichte. Außerdem stehen Ihnen eine große Auswahl an Salat, Suppen und vegetarische Rezepte zur Verfügung. Jede Menge Süßspeisen für Zwischendurch und Backwerk erwarten Sie.Kochbuch: LOW-CARB-555 Rezepte/BEST OFAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandPaperback - 244 SeitenISBN 978-3-7386-3677-2EURO 9,99Kurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: ©Beuke-BremerWeihnachtsmarkt