StubHub präsentiert Virtual View in Deutschland

(fair-NEWS) Berlin, 7. Dezember 2016 – StubHub, der Ticketing-Marktplatz von eBay, hat mit Virtual View eine neue Funktion, dank derer Ticket-Käufer einen realistischen Blick von ihrem potenziellen Sitzplatz erhalten – sogar bevor sie sich für eine Karte entscheiden. In der Vergangenheit hatten Sport- oder Konzertfans oftmals nur eine vage Idee, wie der Blick auf die Bühne oder den Rasen von ihrem Platz aus sein würde. Dies gehört in elf deutschen Arenen dank 360 Grad-Blick der Vergangenheit an. Dazu gehören das Olympiahallo München, die Mercedes-Benz Arena Berlin, die Jahrhunderthalle Frankfurt, die Lanxess Arena Köln, die Festhalle Frankfurt, die Barclaycard Arena Hamburg, die Hanns-Martin-Schleyer Halle Stuttgart/Bad Cannstatt und die Allianz Arena München. In Kürze wird Virtual View auch für die Arena Leipzig, die König Pilsner Arena Oberhausen und das Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zur Verfügung stehen. Die StubHub mobile App verfügt über dieses Feature und nutzt Virtual Reality (VR)-Technologie.



Ticket-Käufer können die neue Virtual View Sitz-Mapping-Funktion nutzen, um einen realistischen Blick auf die ausgewählten Sitzplätze zu erhalten. Egal, ob sie Tickets für eine Sportveranstaltung, ein Fußballspiel, eine Comedy-Show oder ein Konzert suchen – die Vorfreude ist gewährleistet. Virtual View baut auf der statischen „View from Section“ Technologie von StubHub auf. Mit Virtual View können Anwender von ihrem ausgewählten Sitz aus über den gesamten Veranstaltungsort blicken, entweder mit oder ohne VR-Brille. Ohne Brille lässt sich das Mobiltelefon schwenken, um verschiedene Perspektiven zu sehen. Durch den Einsatz einer VR-Brille oder eines VR-Kartons in Kombination mit einem Smartphone erleben Anwender den Blick vom künftigen Sitzplatz dank Virtual View quasi live. Mit der Entwicklung von Virtual View ist StubHub der Vorreiter: Das Unternehmen bietet seinen Kunden führende Technologien für eine bessere Erfahrung an. Darüber hinaus ermögllicht StubHub ihnen, eine bessere Auswahl zu treffen, wenn sie ihre Tickets kaufen – und verhindert damit nicht nur die Enttäuschung über die Aussicht vom ausgewählten Sitzplatz, sondern erhöht auch die Kundenloyalität.



Die Funktion nutzt die 3D-Modelle von StubHub, die einfacher aufgebaut sind als Fotos. Dank Virtual View sind Kunden jetzt in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie Tickets über StubHub kaufen. Darüber hinaus können sie die Vorfreude auf die Veranstaltung länger genießen – denn sie wissen, dass sie von ihrem Platz aus einen erstklassigen Blick auf die Action haben werden.



„Virtual View bietet Fans einen einzigartigen Blick direkt von ihren Plätzen – und zwar bevor sie die Tickets für eine Veranstaltung kaufen. So sehen sie genau, wie sie das Event erleben werden, und können sich schon Monate vorher darauf freuen“, erklärt Oliver Thiemann, Country Manager Germany, StubHub. „Wir wollen die bestmögliche Erfahrung bieten und haben daher mit Virtual View ein Feature entwickelt, das dies gewährleistet. Dank Virtual Reality-Technologie wird der Kauf von Tickets zu einem ganz neues Erlebnis. Fans sind damit in der Lage, ganz genau zu wissen, welche Sitzplätze sie erhalten, bevor sie die Tickets kaufen.“