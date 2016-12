Ursonne Pferde Premium jetzt neu mit besserer Bioverfügbarkeit von Zink und Selen!

(fair-NEWS)

Dr. Schaette bietet ab sofort eine Rezepturverbesserung des Mineralfutters für Sportpferde, dem Ursonne Pferde Premium, an. Die Bioverfügbarkeit von Zink und Selen wurde deutlich verbessert. Zink und Selen sind lebensnotwendige Spurenelemente. Sie müssen über das Futter aufgenommen werden. Eine ausreichende Zufuhr stärkt das Immunsystem, verbessert den Stoffwechsel und trägt zur Gesunderhaltung der Pferde bei. Selen gilt zudem als wichtiges Antioxidans. Gerade in den Wintermonaten kann mit dem Mineralfutter Ursonne Pferde Premium Mangelsituationen entgegengewirkt werden. Das Extra an Kräutern regt den Stoffwechsel an, unterstützt das Immunsystem und stärkt die Entgiftungsorgane Leber und Niere. Die neuen Ursonne Pferde Premium Pellets gibt es ab sofort im praktischen 3 kg und 10 kg Eimer. Damit bleibt das Produkt im Stall sauber und bestens geschützt. Weiterhin ist die 25 kg Nachfüllgröße im bewährten Papiersack erhältlich.SaluVet GmbHStahlstr. 588339 Bad WaldseeTelefon: 07524 4015 0bestellung@saluvet.de



Bildinformation: SaluVet GmbH