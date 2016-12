Stromanbieter wechseln – Es muss nicht nur am Preis liegen

(fair-NEWS)

Wir leben in Zeiten, in denen sich große Unternehmen und Konzerne nahezu alles richten können, wie sie es wünschen und brauchen. Es handelt sich hier um keinen Verschwörungstext oder um eine Verschwörungstheorie, sondern um eine Bestandsaufnahme. Erst vor kurzem haben diverse Energiekonzerne erfolgreich die Bundesrepublik Deutschland geklagt und erhalten nun Zahlungen in Milliardenhöhe, als Entschädigung für den beschlossenen Atomausstieg.Als Steuerzahler und Konsument bleibt man staunend zurück, ob der Dreistigkeit der Konzerne und der offensichtlichen Machtlosigkeit der Bundesrepublik bzw. Regierung. Wie aber sollte man nun hierauf reagieren. Es ist fraglich, ob lautstarke Demos Konzerne dieser Größenordnung auch nur in irgendeiner Form berühren.Als Konsument kann man sich anderes dagegen äußern, auch wenn es im Einzelnen ein eher geringes Instrument ist: Man kann den Anbieter wechseln. Das Wechseln des Anbieters an sich ist nichts Neues und wird sein einigen Jahren auch online aktiv beworben. Ein Wechsel ist im Normalfall einmal pro Jahr möglich, wenn die Kündigung fristgerecht vor automatischer Vertragsverlängerung erfolgt. Speziell auch mit dem 2011 beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie haben sich immer mehr Deutsche auch Ökostromanbietern zugewandt und ihre alten Stromkonzerne hinter sich gelassen.Derzeit darf man sich als Konsument aber durchaus auch die kritische Frage an sich selbst stellen, ob man weiterhin diese Unternehmen unterstützen möchte? Unternehmen, die zum Teil Ökostrom zukaufen und die hierfür erhaltenen Förderungen in den Ausbau von Atomenergie oder Fossilien Brennstoffkraftwerken gepumpt haben. Die Milliarden an Entschädigungen einklagen, zulasten der Steuerzahler, ihrer Kunden, die in keinerlei Verhältnismäßigkeit zu den tatsächlich in diesem Zeitraum getätigten Ausgaben stehen.Wie bereits erwähnt, es gibt auch klassische Preisgründe, warum ein Anbieterwechsel in Frage kommen könnte – aber auch diese Gründe sollten wohl überlegt werden. Vielleicht ist der eine oder anderer mehr bezahlte Euro bei einem Ökostromanbieter besser angelegt, als bei jenen Konzernen, die nachweislich den Stadt und die Steuerzahler mit klagen auspressen und zudem die Strompreise diktieren. Ein Umdenken hat bereits stattgefunden und wird wohl auch wieder, vielleicht auch nur begrenzt, stattfinden.