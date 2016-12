25 Jahre HEKTICKET.de - Feiern Sie mit uns !

(fair-NEWS)

„Einfach mehr Kultur“ steht seit 25 Jahren an den Ticketshops von HEKTICKET. Seitdem haben die Konzertkartenverkäufer an 365 Tagen im Jahr durchgängig geöffnet und bieten 100 000 Veranstaltungen pro Jahr über Shops und Internet an.Die Red Hot Chilli Peppers feierten 2016 ihr 25 -jähriges, Nirvana brachte vor 25 Jahren ihr wichtiges Album "Nevermind" heraus - und HEKTICKET wurde gegründet : Berlins zentraler Ticketservice, der die Theater- und Konzertfans seit 25 Jahren mit günstigen Tickets versorgt.Wir bedanken uns heute bei unseren Kunden im In- und Ausland, bei den vielen engagierten Künstlern und Veranstaltern und bei unseren langjährigen Mitarbeitern!Am kommenden Freitag, dem 16.12.2016 ab 12 Uhrgibt es einem Geburtstags-Empfang im Foyer der Deutschen Bank am Hardenbergplatz.25 x 2 Freikarten für Veranstaltungen in Berlin verlost HEKTICKET unter seinen Kunden im Dezember.Anlässlich des Jubiläums sponsert HEKTICKET aus bereits geschlossenen Werbekooperationen mit Berliner Theatern einen Gegenwert in Höhe von 25.000 Euro für die Förderung dieser Bühnen.HEKTICKET führte 1991 den last minute Service für Theaterkarten am Aufführungstag ein und bietet bis heute exclusiv um 50 % reduzierte Tickets von hunderten Veranstaltern an. Der Online Shop von HEKTICKET.de wurde von unabhängigen Tests als Preissieger für Tickets im Vorverkauf gewählt.Was einst als Kiosk ohne Stromanschluss auf dem Alexanderplatz und voller Begeisterung für das Kulturleben in der wiedervereinigten Stadt begann, wird heute mit dem gleichen Enthusiasmus auf HEKTICKET.de online mit deutschlandweitem Veranstaltungsangebot in Berlin produziert.15 Ticketshops hat HEKTICKET in seiner Geschichte in Berlin gebaut, um in der sich wandelnden Stadt seinen Kunden an den zentralen Standorten Berlins immer nah zu sein.Anläßlich des Jubiläums erklärt Geschäftsführer Andreas Richter: „ Uns ist wichtig, neben den Mobilen- - und Internetpräsenzen weiterhin täglich Veranstaltungstips Live an Kunden zu geben und die Kulturszene an den zentralen Standorten Berlins zu präsentieren. In diesem Sinne sind die HEKTICKET Shops für Sie auch an den Feiertagen geöffnet.“



Bildinformation: HEKTICKET vis a vis Bhf Zoo