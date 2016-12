Mapudo – Der Online-Marktplatz für Stahl – schließt erfolgreich Series-A-Finanzierung ab

(fair-NEWS)

Mapudo.de, der Online-Marktplatz für Stahl, hat Anfang November seine zweite Finanzierungsrunde, die Series A, erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt erhielt Mapudo einen einstelligen Millionenbetrag von drei Investoren.Mapudo überzeugte bei der aktuellen Series-A-Finanzierungsrunde ein weiteres Mal: Gemeinsam investierten die bisherigen Investoren NRW.BANK und HR Ventures sowie der neu gewonnene Investor SHS Ventures einen einstelligen Millionenbetrag in das Startup aus Düsseldorf. Mapudo kann damit die technische Weiterentwicklung seiner Plattform sowie den Ausbau der Marketing-Aktivitäten vorantreiben. „Mit der abgeschlossenen Finanzierungsrunde haben wir die Möglichkeit, die technische Entwicklung unserer Plattform auszubauen und so das Produkt für unsere Kunden weiter zu verbessern“, sagt Sebastian Grethe, Geschäftsführer der Mapudo GmbH. „Außerdem können wir uns nun auch im Bereich Marketing breiter aufstellen, um den Marktplatz unter Stahlverbrauchern noch bekannter zu machen“, so Sebastian Grethe weiter.Im Frühjahr 2015 konnte der Marktplatz die erste Finanzierung in sechsstelliger Höhe durch die NRW.BANK und HR Ventures bekanntgeben. Sebastian Grethe sieht mit der zweiten abgeschlossenen Finanzierungsrunde die Idee eines E-Commerce-Angebotes für (Stahl-) Werkstoffe noch einmal bestätigt und wirft einen Blick in die Zukunft: „Der erfolgreiche Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde zeigt, dass nicht nur wir an die Idee hinter Mapudo glauben. Mittelfristig werden wir weitere Händler an den Marktplatz anbinden, um ihnen den einfachen Zugang zum digitalen Vertrieb zu ermöglichen. Einkäufer bei Mapudo profitieren so auch von einem noch breiteren Sortiment und der Vereinfachung der Einkaufsprozesse im digitalen Zeitalter.“„Mapudo verbindet als Online-Marktplatz eine klassische Branche wie den Stahlhandel mit den modernen Möglichkeiten der Digitalisierung“, erklärt Dr. Peter Güllmann, Bereichsleiter Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung der NRW.BANK. „Mit SHS Ventures haben wir einen branchenerfahrenen Neuinvestor hinzugewonnen – das bestätigt diesen erfolgreichen Weg, den die Mapudo GmbH mit ihrem Angebot eingeschlagen hat."



Bildinformation: Die Geschäftsführer der Mapudo GmbH (v.l.): Martin Ballweg und Sebastian Grethe / Mapudo