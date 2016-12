Originelle Brauhaustour Kölner Altstadt inkl. Kölsch und kölsche Tappas

(fair-NEWS)

Das Original Köln Brauhaustour Erlebnis inkl. Kölsch und kölsche TappasErfahren Sie auf diesem heiteren Pilgerpfad - Brauhauswanderweg alles rund ums süffige Kölsch und seine Besonderheiten. Kölschverköstigung ist eine Lebensphilosophie und Brauchtum welches in der Kölner Altstadt wohl seinen höchsten Grad erreicht. Amüsante Verzällcher und der Besuch der urigen Brauhäuser der Altstadt, machen diese kurzweilige und interessante Brauhausführung zu einem aussergewöhnlichen Stadterlebnis in ganz Deutschland.Was hat es mit dem halven Hahn auf sich? Was ist Obergäriges Bier und wer sind seine Artverwandten? Warum befindet sich in jedem Kölner Brauhaus ein Beichtstuhl? Woher leitet sich der Begriff des Köbes ab? Von der Schnelle bis zur heutigen Stange. Vom Hämchen bis zum Kölsche Kaviar. Eine besondere Brauhaus Führung in der lebendigen Altstadt zwischen Himmel und Ääd. Kölns einzigartige Biergeschichte und Brauhaustouren Erlebnis.Kosten und geniessen sie den einzigen Dialekt Deutschlands den man auch Trinken kann.Stadtführung: Dauer ca. 2- 2,5 StundenTreffpunkt: Kreuzblume am Kölner DomPreise: 26,00 Euro pro Person inkl. 3 Kölsch und kölsche TappasAlternativ Kölsch Verköstigung inkl. 3 Kölsch nur 22,00 Euro pro PersonPrivate Brauhaustouren ohne Verköstigung bei Kleingruppen bis 12 Teilnehmern 150,00 Euro gesamt.Reservierungen und Preise zu variablen Teilnehmerzahlen oder Gruppen können individuell angefragt werden. (Mindest Teilnehmerzahl 8 Personen bei private Touren)Bei Führungen nach 20:00 Uhr wird ein einmaliger Abendzuschlag von 20,00 Euro berechnet.Öffentliche Führungen/Termine: Jeden Freitag und Samstag um 15:30 Uhr und 19:00 Uhr (Anmeldung erforderlich).Fremdsprachen auf Anfrage: Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französisch und natürlich op Kölsch. Aufschlag 10,00 Euro pro Stunde.Die Brauhausführung in Köln ist eine gelungene Veranstaltung für jeden Betriebsausflug, den Vereinsausflug, der Betriebsfeier, für seriöse Junggesellenabschiede, für Familienfeste und Freundesfeiern.Anfragen und Anmeldungen:Historische Stadtführungen KölnHerr Evangelos DimosTel: 02421 2582084Mob.Tel: 0170 9689234



Bildinformation: Historische Stadtführungen Köln - Evangelos Dimos