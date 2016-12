(fair-NEWS)

Henstedt-Ulzburg, Dezember 2016Sonne, Strand, Meer und gutes Essen. Jeder liebt die schönste Zeit des Jahres – die Urlaubszeit. Dieses Gefühl vermittelt KLUTH mit seiner neuen „KLUTH – Grüne Küche Rezeptkampagne 2017“ ein ganzes Jahr lang.Inspiriert von der spanischen Küche startet KLUTH, der Spezialist für Trockenfrüchte und Nusskerne, das neue Jahr mit der Rezeptstrecke „Müsli, Mango, Málaga“ und richtet sich damit an Menschen die gerne kochen, reisen und die Küche anderer Länder schätzen. Neben leckeren Rezepten findet man in den praktischen Rezeptflyern auch Wissenswertes zu landes- und kulturtypischen Produkten. Warum ist zum Beispiel Manchego der bekannteste Käse du wie wird eigentlich Safran gewonnen?Bei den Rezepten präsentiert KLUTH eine bunte Auswahl an leckeren Gerichten, die alle einen spanischen Touch haben. So klingt das „Vanillejoghurt-Knuspermüsli“ auf den ersten Blick nicht sonderlich exotisch, doch die frische Zitronennote, der braune Rohrzucker und die Mangostreifen, machen diesen Frühstücksklassiker zu einem absoluten Leckerbissen.Wer es beim Frühstück etwas handfester und deftiger mag, probiert das Körner-Nuss-Brot mit Mandeln und gebratenen Tomaten oder das spanische Omelett mit Manchego und Babyspinat.Natürlich kommt auch Spaniens absoluter Klassiker - die Paella - bei KLUTH nicht zu kurz. Mit der Quinoa-Paella erlebt man diese allerdings mal auf eine ganz andere Art.Alle Rezepte finden Sie im Handel als handliche Flyer „Müsli, Mango, Málaga“ auf den gleichnamigen Displays und online unter www.kluth.com Chia-Samen 60g 0,99 € (UVP)Mangostreifen 100g 3,09 € (UVP)Cashewkerne 40g 0,99 € (UVP)Rohrzucker 500g 1,99 € (UVP)



Bildinformation: Müsli, Mango, Málaga - Die neuste Genussreise mit KLUTH beginnt in Spaniens Süden