Erhöhte Nachfrage nach Luxusgütern, WK Wertkontor setzt Zeichen in Sachen Exklusivität

Die Nachfrage nach Luxusgütern wie Autos, Möbeln, Hotels, Kunst, Schmuck, Feinkost und Luxuskreuzfahrten stieg im vergangenen Jahr weltweit um fünf Prozent. Das mit diesen Leistungen erzielte Umsatzplus beläuft sich auf mehr als 1 Billion Euro. Während die Nachfrage in China und Russland etwas absank, stieg diese in Japan und anderen asiatischen Ländern erheblich an. Aber auch der amerikanische Luxusmarkt hat sich erholt und profitiert von einem erheblichen Aufschwung.Daraus leitet sich die Tendenz ab, dass immer mehr Kunden das Besondere schätzen und dabei gesteigerten Wert auf persönliche Beratung sowie umfangreiche Servicepakete legen. Das Traditionsunternehmen WK Wertkontor mit Sitz in Gütersloh begegnet diesem Bedürfnis mit einem breiten Portfolio an Kunstobjekten und Faksimiles, die ausschließlich über den Direktvertrieb angeboten werden. Die Produkte von WK Wertkontor sind demzufolge weder in einem Geschäft noch online erhältlich und setzen damit ein Zeichen in Sachen Exklusivität.Dabei legt WK Wertkontor großen Wert auf persönliche Beratung, die bei anspruchsvollen Kunden in diesem Segment eine Grundvoraussetzung ist. Im Zuge dessen werden dem Kunden nicht nur Hintergrundinformationen zu dem jeweiligen Produkt gegeben – ein entscheidender Vorteil des Direktvertriebs, der besonders im Luxussegment sehr effektiv ist, besteht darin, dass der Kunde das Objekt seiner Begierde haptisch erfahren kann. Damit positioniert sich das Kundenerlebnis des Direktvertriebs weit vor der schlichten Betrachtung an einem Computerbildschirm.Die Ergebnisse des „Luxury Business Report 2016“ sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich ein weltweiter Wandel im Kaufverhalten abzeichnet. Dies ist keine Entwicklung, die sich auf die westlichen Industriestaaten beschränkt. Laut der Studie steigt auch in Asien und einigen Schwellenländern das Bedürfnis, statt Masse auf Klasse zu setzen. Denn vor allem junge Besserverdiener aus den sogenannten Schwellenländern gaben im letzten Jahr mehr Geld für Luxusgüter aus.Daraus ergibt sich für die Anbieter solcher Produkte die Notwendigkeit, diese Klientel sowohl mit entsprechenden Angeboten als auch mit einem angemessenen Service zu versorgen. WK Wertkontor bleibt daher seiner Linie treu und kombiniert exklusive Produkte mit einem persönlichen Service, der Beratungsqualität und ein haptisches Kauferlebnis in den Vordergrund stellt.Weitere Informationen zur WK Wertkontor und ihren Angeboten finden Sie auf www.wkwertkontor.com



Bildinformation: Logo WK Wertkontor