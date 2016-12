Gefährdete Altersvorsorge – Vienna Life rät zur Investition in wertstabile Sachanlagen

(fair-NEWS)

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag der Postbank befürchten 49 Prozent der Bundesbürger, die in private Altersvorsorge investieren, dass ihre Bemühungen nicht ausreichen werden, um ihnen einen sorgenfreien Ruhestand zu ermöglichen. Grund für die Besorgnis sind die anhaltend niedrigen Zinsen. Die Europäische Zentralbank hat im Oktober 2016, wie erwartet, den Leitzins in der Eurozone unverändert belassen. Experten gehen nicht davon aus, dass die Zinsen in absehbarer Zeit steigen werden.Also Konsequenz befürchtet fast ein Drittel der Befragten (31 Prozent), dass sie ihren Lebensstandard im Ruhestand nicht werden halten können. 19 Prozent sind überzeugt, dass sie sich im Alter stark einschränken müssen. Für fast ein Zehntel der Befragten ist jetzt schon absehbar, dass es ihnen nicht möglich sein wird, ihren Lebensunterhalt im Alter aus eigenen Mitteln zu finanzieren.Das Ergebnis zeigt, dass das Vertrauen der Sparer in herkömmliche Formen der Geldanlage, wie Sparbuch oder Festgeldkonto, erschüttert ist. Dennoch schrecken viele vor einem Wechsel in chancenreichere Anlageformen zurück. Die Rentabilität von zinsgebundenen Anlageprodukten in der EU sinkt, gleichzeitig wächst der Bedarf an Investitionsalternativen für Kapitalanleger, wie sie beispielsweise von Vienna Life angeboten werden. Das Unternehmen rät dazu, einen Teil seines Privatvermögens in Gold oder andere Edelmetalle zu investieren, um so den Werterhalt des eigenen Kapitals über Fonds zu sichern.Fonds bieten die Möglichkeit, Kapital langfristig und effektiv abzusichern und eröffnen Kapitalanlegern einen bereiteren Handlungsspielraum. Bei den investmentfondsgestützten Versicherungen der Vienna Life wird das eigene Vermögen zu einem Teil in physisches Gold angelegt, das bei einer renommierten Bank am Finanzstandort Liechtenstein eingelagert ist. Bereits ab einem kleinen monatlichen Beitrag oder mit einer Einmaleinzahlung können Investoren das ertragreiche Konzept der Vienna Life nutzen, um von der Stabilität und dem gegenwärtigen Anstieg des Goldkurses zu profitieren.Weitere Informationen: www.viennalife.de Informationsvideos: youtube.com



