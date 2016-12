Politiker schnuppern Holzstaub

Pressemitteilung von Ehring GmbH

Abgeordnete besuchen Ehring Markenmöbel

(fair-NEWS) Homberg/Efze. Der Bundestagsabgeordnete Bernd Siebert hat den Möbelproduzenten Ehring Markenmöbel besucht. Dabei hat er die Relevanz des hessischen Unternehmens lobend hervorgehoben.

Geschäftsführer Ralf Ehring führte die Besuchergruppe rund um Siebert, der CDU-Vorsitzenden Claudia Ulrich, Stadtrat Otmar Potstawa, den Kreisbeigeordneten Bernd Pfeifer und Kreisgeschäftsführer Michael Schär persönlich durch den Produktionsbetrieb.



Ihr Weg führte zu sämtlichen Produktionsstationen: Von der Entwicklungsabteilung über den Zuschnitt und die Montage, bis zum Versand der fertigen Artikel. Auf diese Weise konnten die Besucher den Weg von der Idee zum fertigen Möbelstück hautnah miterleben. Dabei zeigten sich die Besucher von dem hochmodernen, CNC-gesteuerten Maschinenpark beeindruckt. Der erste Anschein, dass es sich um eine rein technisierte Produktion handelt, wurde schnell berichtigt: Trotz der Verwendung neuester Technologien in der Produktion, werden die Endmontage und die Qualitätskontrolle der Kindermöbel per Hand durchgeführt.



Abgerundet wurde die Führung durch eine kleine Präsentation der Unternehmensgeschichte und der aktuellen Daten und Zahlen. Bernd Siebert hat den mittelständischen Traditionsbetrieb bereits vor acht Jahren einmal besucht. „Man sieht auf den ersten Blick, was sich in den vergangenen Jahren getan hat“, betonte der Abgeordnete mit Blick auf die Vergrößerung der Geschäfts- und Produktionsfläche sowie auf die Erweiterung des Maschinenparks.



Anschließend blieb noch genügend Zeit für eine entspannte Gesprächsrunde. Dabei hob Siebert die regionale Bindung der Ehring GmbH sowie die jahrzehntelange Investition in den Standort Homberg lobend hervor: „Die Mitarbeiter kommen alle aus der Region und sind mit ihren Familien hier verwurzelt. Das Geld wird hier verdient, versteuert und auch wieder ausgegeben. Das betrifft letztendlich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen selbst“, so der Bundestagsabgeordnete.



Die Firma Ehring GmbH, auch bekannt als Ehring Markenmöbel, ist ein Möbelhersteller mit Sitz in Homberg (Efze).



Das mittelständische Unternehmen plant, entwickelt und produziert Kindermöbel, Büromöbel, Sitzmöbel und Akustikelemente zur Geräuschdämmung in Büros. Die Kindermöbel werden in Partnerschaft mit der Aurednik GmbH aus Bessenbach an Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen vertrieben. Außerdem betreibt die Firma Ehring seit November 2015 den Onlineshop ehring-shop.de, auf dem sie ein spezielles Kindermöbelsortiment an Privatkunden, Stiftungen und Vereine anbietet.



Das gesamte Möbelsortiment wird mit mehr als 75 Mitarbeitern auf rund 8.000 qm Fläche produziert. Dabei kommt ein moderner, CNC-gesteuerter Maschinenpark zum Einsatz.



Die Ehring GmbH wurde bereits zweimal in Folge für den Deutschen Mittelstandspreis nominiert. 2015 wurde das nordhessische Unternehmen mit dem Finalistenpreis der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet. 2016 wurde die Ehring GmbH erneut in die Juryliste des begehrten Preises aufgenommen.



Das Familienunternehmen wurde 1869 von Adam Ehring in Alheim-Licherode als Schreinerei mit Sägewerk gegründet. Ab 1960 etablierte Werner Ehring das Unternehmen zum Zulieferbetrieb für Handel und Industrie. 1990 erfolgte die Umwandlung in die Ehring GmbH mit Beteiligung der Aurednik GmbH. Seit 1991 ist das Unternehmen am Standort Homberg/Efze ansässig. Mittlerweile wird das Unternehmen von Ralf Ehring in fünfter Generation geführt.



«Politiker schnuppern Holzstaub»

