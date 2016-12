Eine StoreVan Einrichtung für den Peugeot Expert als Vorführfahrzeug eines Autohändlers.

Pressemitteilung von StoreVan Deutschland - Fahrzeugeinrichtung

(fair-NEWS) Der auf dieser Seite vorgestellte Peugeot Expert wurde mit einer StoreVan Demonstrativeinrichtung für leichte Nutzfahrzeuge ausgestattet und wurde als Vorführfahrzeug bei einem Autohändler vorgestellt.Rutschfrei begehbar ist der Innenraum des Transporters durch die fest eingebaute Multiplex-Bodenplatte mit Phenolbeschichtung. Beschädigungen der Seitenwände werden durch Paneele aus Polypropylen verhindert. Die Innenverkleidung dient zugleich als Grundanlage zur Verankerung von Regalen und Modulen. In diesem Fall wurde nur die linke Seite mit einem modularen Regalsystem eingerichtet, die übersichtliche Ordnung, smarte Raumausnutzung und geprüfte Sicherheit der mitgebrachten Ladung schafft. Das Regal beherbergt Wannen mit Trennwänden aus Aluminium und Antirutschmatten für die praktische Aufbewahrung von losen Materialien und verschieden großen Geräten. Die Schubladen mit Vollauszugsystem und Einteilungsmaterial sind sehr stabil gebaut und lassen sich bis zu 80 Kg belasten. Durch die innovative Mechanik sind die bedienfreundlichen Schubladen mit wenig Kraftauswand zu öffnen. Die geräuschdämpfenden Antirutschmatten aus gerilltem Gummi schützen nicht nur den Inhalt, sondern gleichzeitig auch die Schubladen. Die Traverse mit Zurrgurt aus Polyester dient zur sicheren Befestigung von Werkzeug- und Maschinenkoffern. Die Aluklappe bietet geschützten Platz für empfindliche bzw. sperrige Materialien. Kunststoffkoffer auf Auszugböden sorgen für sichere Aufbewahrung von Kleinteilen und Werkzeugen und steigern dabei die Ergonomie und Effizienz im Fahrzeug. Dank dem Kofferauszugssystem können die Koffer vollständig geöffnet und ggf. mitgebracht werden. Sie für die praktische Aufbewahrung von Kleinteilen und Werkzeuge. Im oberen Teil erleichtert die Teleskoplanggutwanne mit Heckklappe das Be- und Entladen von längeren Teilen. Der Dachträger erweist sich als idealer Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut.Mehr dazu finden Sie hier. htpp://tiny.cc/pczphyEntdecken Sie das umfangreiche Angebot an StoreVan Fahrzeugeinrichtungen und finden Sie die Version, die perfekt zu Ihrem Fahrzeug und Zweck passt.



Agentur:



Bildinformation: Ein von StoreVan ausgestatteter Peugeot Expert als Vorführfahrzeug bei einem Autohändler zu sehen – und zu berühren

StoreVan ist das Markenzeichen von Fami und führender Hersteller von Fahrzeugeinrichtungen für Nutzfahrzeuge. Es wird im italienischen Hauptsitz in Rosá (VI) produziert, mit einem breiten Sortiment, um Ihre mobile Werkstatt zu realisieren: Bodenplatten, Seitenverkleidungen, ausgeplante Module, Leiterträger, Laderampen, elektrische Kräne und vieles andere Zubehör.Das weit verbreitete Vertriebsnetz der StoreVan ist in ganz Italien angesiedelt und auch in Europa weit verzweigt. In Deutschland befindet sich die Niederlassung in Leipheim/Bayern. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns über die kostenlose Rufnummer 0800 214 28 40.

«Eine StoreVan Einrichtung für den Peugeot Expert als Vorführfahrzeug eines Autohändlers.»

Riedweg, 1489340 Leipheim
Deutschland
Telefon: 0049 8221 27870
Werner Deininger