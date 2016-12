Winterurlaub Party – Bar Mallorca Kneipe

(fair-NEWS)

Winter auf Mallorca

Natürlich ist es auf Mallorca im Winter sehr viel ruhiger als im Sommer. Für viele Sommerurlauber ist es unglaublich wie leer es im Winter in den Straßen und auf dem Boulevard ist. Fast alle Geschäfte sind geschlossen, Sie haben Pappe vor den Fenster und es erscheint so als würden Sie für immer geschlossen bleiben. Doch der Schein trügt.

Zum Beispiel in dem kleinen Urlaubsort Paguera der sehr beliebt von Deutschen Urlaubern aber auch Engländern ist, gibt es im Sommer ca. 10.000 Einwohner. Im Winter jedoch sind es gerade einmal ca. 2000 Einwohner die noch gemeldet sind.

Woran liegt die kleine Einwohner Zahl im Winter?

Erstmal gibt es natürlich auch viele Langzeit Urlauber die sich im Sommer als Einwohner anmelden. Dazu kommt eine Unmenge an Personal das benötigt wird für die Touristik und Gastronomie Branche. Viele Arbeiter kommen vom spanischen Festland. Sie arbeiten die Sommermonate auf Mallorca und kehren im Winter in Ihre Heimat zurück.

Deutsche und englische Gastarbeiter melden sich im Sommer als Einwohner an. Außerdem gibt es auch viele Gastarbeiter aus anderen Länder die im Sommer auf der Insel Mallorca leben.

Winter

Im Winter wird es dann ruhiger, die Gastarbeiter gehen wieder zurück in die Heimat und auch die Touristen werden weniger. Viele Lokale die schließen. Nur einige alt eingesessene Kneipen, Gaststätten und Bar´s haben soviel Stammkundschaft das sich auch ein Betreiben in den Winter Monaten lohnt.

Zu diesen wenigen Kneipen, Bar´s und Gaststätten gehört die kleine Bar Hermine in Paguera auf Mallorca. In der Kneipe/Bar ist auch im Winter immer etwas los. Was sicherlich an den vielen Stammkunden liegt die immer wieder gerne in der Kneipe einkehren. Die Live Musik, sowie die ausgelassene Stimmung sind ein Anziehungspunkt für Winter Urlauber auf Mallorca.

Bar Hermine

In der Bar auf Mallorca treffen sich jedes Jahr unzählige Urlauber für ein heiteres beisammen sein. Darunter sind viele Stammgäste die in jedem Urlaub wieder kommen, und bereits ein kleiner Teil der Gaststätte sind.

Die Kneipe ist bei Jung und Alt beliebt, und wird auch gerne zum schließen neuer Bekanntschaften genutzt. Singles finden oft Ihren Urlaubsflirt oder auch den Partner fürs Leben bei der geselligen Stimmung in der Bar.

In der Kneipe wird man noch von der Chefin bedient, die jeden Gast persönlich mit Handschlag oder einer kleinen Umarmung begrüßt. Alle Angestellten sind sehr herzlich und verstehen sich gut, was für eine familiäre Atmosphäre sorgt, in der man sich gleich wie zu Hause fühlt.

Wechselnde Musiker verwöhnen die Ohren mit Live Musik, bei der die Laune steigt. Gerne wird auch mal bis auf die Straße hinaus getanzt. Oder einfach ein kühles Getränk auf der liebevoll eingerichteten Terrasse zu sich genommen. Die Terrasse wird im Winter beheizt und kann so auch an kühleren Tagen voll ausgenutzt werden.

Auch Kinder sind herzlich Willkommen, und erhalten Ihre Softdrinks gratis in der Bar Hermine. Die Kneipe ist sehr familiär und hält auch Spielmöglichkeiten wie eine Schaukel für Ihre kleinen Gäste bereit.



