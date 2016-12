Klassenfahrten und Studienfahrten nach Prag

(fair-NEWS)

Die Hauptstadt und gleichzeitig die bevölkerungsreichste Stadt Tschechiens ist Prag. Es ist eine Stadt mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte. Prag ist eine historische, weltoffene und sehr lebendige Metropole und wird auch als die "Goldene Stadt" genannt.Prager BurgSie ist das nationale Kulturdenkmal der Stadt und Symbol der mehr als tausendjährigen Entwicklung des tschechischen Staates. Das monumentale Ensemble von Palästen, Verwaltungs- und Kirchenbauten, Wehranlagen und Wohngebäuden aus allen Baustilepochen darf bei einer Studienfahrt Prag nicht fehlen. Die Prager Burg war ursprünglich der Sitz der böhmischen Fürsten.MoldauschifffahrtenDie Moldau schlängelt sich mitten durch die Stadt und teilt sie in zwei Hälften. Vom Schiff aus erhält man einen ganz eigenen Ausblick auf Prags Stadtteile und Sehenswürdigkeiten. Bei einer Klassenfahrt Prag kann auch mit einem schmackhaften Essen den Abend auf der Moldau gemütlich ausklingen lassen.Prager AltstadtSie liegt am rechten Ufer der Moldau und ist der älteste Stadtteil Prags. Ihr Zentrum bildet der Altstädter Ring mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Hier können Sie die wichtigsten Attraktionen bei einer Abschlussfahrt Prag entdecken. Zu entdecken sind die Karlsbrücke, das Altstädter Rathaus und die Karlsgasse.Eindrucksvoll ist die Astronomische Uhr - jede volle Stunde erscheinen dort die 12 Apostel. Dies wird immer mit einem Krähen des Hahns und einem riesigen Menschenauflauf angekündigt. Die Uhrenscheibe ist in zwei Kreise unterteilt. Die obere Scheibe zeigt den Umlauf der Sonne, des Mondes sowie die Uhrzeit an. Die untere ist in 24 Felder unterteilt und gibt mit ihren arabischen Ziffern auch die böhmische Zeit (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) an.Die Karlsbrücke ist ein Wahrzeichen der Stadt. Von Kaiser Karl IV. erbaut war sie bis ins 19. Jh. die einzige Brücke über die Moldau. Die zahlreichen Skulpturen wurden erst im 18. Jh. aufgestellt, die berühmteste davon ist die des Hl. Nepomuk. Die Brücke ist für den Verkehr gesperrt und tagsüber bevölkert von Menschen und zahlreichen Souvenirhändlern und Künstler.Jüdisches ViertelDie Josefstadt ist zweifellos einer der interessantesten Stadtteile von Prag. Es handelt sich dabei um das ehemalige jüdische Viertel von Prag. Die jüdische Gemeinde der Stadt zählt zu den ältesten und wichtigsten in ganz Mitteleuropa. Hier kann man koscher essen und eine der vielen Synagogen besichtigen. Das ummauerte Getto blieb bis ins 19. Jh. bestehen, bis es schließlich wegen räumlicher Enge und unhaltbaren hygienischen Verhältnissen aufgelöst wurde. Heute zählt die Josefstadt zu dem am besten erhalten gebliebenen Komplex jüdischer Denkmäler in ganz Europa.



Bildinformation: Klassenfahrten mit Schuster-Reisen GmbH