Die MEININGER Gruppe wird ein zweites Hotel in Brüssel eröffnen

(fair-NEWS) Die MEININGER Hotels und die Nelson Canal haben den Vertrag für ein neues Hotel in Brüssel unterzeichnet. Dieses wird sich auf der Rue Bara 101 nahe des größten Brüsseler Bahnhofs „Gare du Midi“ befinden und über 150 Zimmer mit insgesamt 668 Betten verfügen. Die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2018 geplant. Es wird das zweite Hotel der MEININGER Gruppe in Brüssel sein. Dank seiner Lage nahe des größten Bahnhofs Belgiens „Gare du Midi“ ist das Hotel hervorragend an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angebunden. Hier halten Schnellzüge aus vielen europäischen Metropolen wie Paris, London oder Amsterdam. Der Bahnhof, die Tram- und die Metrostation liegen fußläufig zum Hotel. Das Stadtzentrum ist ebenfalls sehr nahe. Den Grand-Place erreicht man in 20 Minuten zu Fuß. Der Neubau, mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von 6.700 qm wird über 150 moderne und gut ausgestattete Zimmer mit insgesamt 668 Betten verfügen. Die flexible Zimmerstruktur reicht vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal. Die Allgemeinflächen wie Rezeption, Lobby, Lounge, Frühstücksraum und Bar sowie die für MEININGER typische Gästeküche und Gamezone sind im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht. Im Untergeschoss des Gebäudes werden neben öffentlichen Parkmöglichkeiten 30 Privat-Parkplätze untergebracht sein. Hannes Spanring, CEO der MEININGER Hotels, sagt: “Ich freue mich sehr, dass wir in Brüssel in zwei Jahren bereits mit zwei MEININGER Hotels vertreten sind. Die Lage des neuen Hotels am Gare du Midi ist hervorragend. Wir freuen uns auch hier den gewohnt bunten MEININGER Gästemix aus Städtetouristen, Gruppen, Familien und Businessreisenden willkommen zu heißen.“

Über MEININGER Hotels:MEININGER ist eine Tochtergesellschaft der Holidaybreak Ltd, den auf Bildungs- und Aktivurlaube in Europa spezialisierten Touristik-Konzern. Holidaybreak Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Prometheon Holdings (UK) Ltd, welche Teil der Cox & Kings Ltd ist. Cox & Kings Ltd ist an der National Stock Exchange, der BSE Ltd und der Luxembourg Stock Exchange gelistet.MEININGER ist ein einzigartiges Hotelprodukt, welches den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels mit einer außergewöhnlichen Ausstattung wie Gästeküche oder Game Zone kombiniert. Die zentrale Lage, qualitativ hochwertige Ausstattung und faire Preise begeistern Menschen allen Alters und jeder Herkunft. Mit der richtigen Portion MEININGER Humor und einem begeisterten Team werden die MEININGER Hotels mit ihren Gästen aus aller Welt zu einem echten Zuhause.Die Zimmer reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im geteilten Mehrbettzimmer. Die Hotels sind an den jeweiligen Standort und Markt, den das Hotel bedient, angepasst. Das einzigartige und flexible Design eines jeden Hotels ermöglicht es verschiedene Zielgruppen, wie Schulgruppen, Familien, Individualreisende und Businessreisende gleichermaßen zu begeistern.MEININGER betreibt derzeit 16 Low Budget Hotels in Europa mit insgesamt 7025 Betten in 10 europäischen Städten (1x Amsterdam, 4 x in Berlin, 1 x Brüssel, 2 x Frankfurt/Main, 1 x Hamburg, 1 x Köln, 1 x London, 1 x München, 1 x Salzburg, 3 x Wien). Verträge für 15 neue Hotels, mit insgesamt 9,573 Betten, in Amsterdam, Barcelona, 2x Berlin, Budapest, Heidelberg, Kopenhagen, Leipzig, Mailand, München, Paris, Rom, Sankt Petersburg Zürich und nun auch Brüssel wurden bereits unterzeichnet.Die MEININGER Gruppe erhielt beim Treugast Investment Ranking 2016 eine AA-Bewertung und hat ihren Hauptsitz in Berlin.