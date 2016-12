Hochspannung unterm Weihnachtsbaum

(fair-NEWS) Noch kein Weihnachtsgeschenk? Dann wird es aber Zeit! Warum nicht einmal etwas Praktisches schenken? Mit diesen Büchern ist Hochspannung garantiert, da kommt keine Langeweile auf.



Im Schatten der Roten Mühle

Mit der Falschen angelegt – die Geschichte der fürchterlichen Rache!

„Die deutsche Unternehmerin Theres Wildings wird von der ‘Ndrangheta erpresst.

Als sie sich weigert, schickt man ihr den Kopf ihres Hundes.

Da sie trotzdem hart bleibt, wird Ihre wertvolle Stute Acola wird entführt und ein Karton

mit einem Pferdeherz erreicht sie in ihrem Büro.

Ein weiterer "Gruß" des Paten der ‘Ndrangheta, Don Michele.

Theres Wilding ist die erste Frau im Leben des Paten, die sich seinen Wünschen widersetzt.

Siegessicher fährt Don Michele zum Urlaub in sein Haus auf Kunfunadhoo Island.

Doch dort ereilt ihn grausame Rache, in einer Art, die er niemals für möglich gehalten hätte.“

Produktinformation

• Taschenbuch: 536 Seiten

• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (6. November 2012)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 1480077380

• ISBN-13: 978-1480077386

• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 3,4 x 20,3 cm



Ndrangheta: Frauen in den Krallen der kalabrischen Mafia

Ein spannender Schicksalsroman mit Realitätsbezug. Hautnah miterlebt, weil die Autorin jeden Tag mit ähnlichen Situationen konfrontiert wird. Greta heiratet den gefährlichen ´Ndrangheta-Paten Don Mario Comercio, zuerst macht sie sich über seine Verbrechen keine Gedanken, aber dann erkennt sie, in welche Rolle sie ihren Sohn drängt und will ausbrechen. Dramatische Ereignisse stehen ihr bevor. Ndrangehta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Crona, amerikanische Mafia sind Organisationen, die nicht lange fackeln und man sollte sich davon fern halten. Die Geschichte ist frei erfunden aber könnte sich durchaus so zugetragen haben

Produktinformation

• Taschenbuch: 168 Seiten

• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Mai 2016)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 1533462763

• ISBN-13: 978-1533462763

• Größe und/oder Gewicht: 14 x 1 x 21,6 cm



Du lügst dich durch mein Leben

in Mordversuch an der Ehefrau. Mitten in Wien.

Doch das ist nur der Anfang von Betrügereien,

Lügen, Intrigen, Diebstahl und Attentaten.

Doch wer ist Täter? Wer ist Opfer?

Ist es wirklich so, wie es scheint?

Ein Österreichischer Thriller, der alles bietet. Spannung, ein wenig

knisternde Erotik und die Gier nach Macht und Geld.

Schlaflose Nächte sind garantiert.

Produktinformation

• Taschenbuch: 280 Seiten

• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (23. Februar 2015)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 3903056200

• ISBN-13: 978-3903056206

• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren

• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,7 x 21,1 cm



Haus der Geheimnisse

Eine junge Frau aus Hamburg hofft, im Hause ihres ehemaligen Geschichtsprofessor in Cornwall/England den Unfalltod ihrer Eltern zu überwinden. Schnell wird Katja klar, dass im Haus ihres Gastgebers Geheimnisse verborgen sind. Als sie von einem ungeklärten Verbrechen erfährt, gerät sie in tödliche Gefahr ...

Produktinformation

• Format: Kindle Edition

• Dateigröße: 769 KB

• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 188 Seiten

• Verlag: neobooks (1. April 2016)

• Sprache: Deutsch

• ASIN: B01DWEC1H0

• X-Ray:

Nicht aktiviert

• Word Wise: Nicht aktiviert

• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Mystica Venezia

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Produktinformation

• Taschenbuch: 264 Seiten

• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 3903056707

• ISBN-13: 978-3903056701

• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren

• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cm



Verloren im Leben

Ein Thriller mit Gänsehautgarantie!

Zwei Frauen, tief verwurzelt in ihnen die Vergangenheit. Teils vergessen, teils verdrängt. Briefe, die eine von ihnen zur Verbrecherin macht, während der anderen das Morden reichlich Freude bereitet. Doch etwas verbindet die beiden und so müssen sie tief in ihre Erinnerungen eintauchen, um das Rätsel um sie selbst zu lösen. Wir brauchen nicht nach dem Bösen um uns herum zu suchen! Es schlummert in jedem von uns. Die Frage ist nur: Lässt du es zu, dass es geweckt wird? Nehmen wir an, du stellst fest, dein Leben ist nicht das, was es zu sein scheint. Du dachtest du seist normal. Du dachtest, du seist gut. Doch dann öffnet sich der Käfig in deinem Kopf und du entdeckst, dass tief in dir nur etwas darauf wartet, hervorzubrechen. Etwas Böses, das mit all deinen Erinnerungen lange Begraben war. All das, was tief in der Dunkelheit deiner Seele lauert, ist plötzlich frei.

Produktinformation

• Taschenbuch: 220 Seiten

• Verlag: Karina-Verlag (15. Januar 2015)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 3903056022

• ISBN-13: 978-3903056022

• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,3 x 21 cm



©byChristine Erdic