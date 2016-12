Paradiesische Tage im Hotel in Lana verbringen – Das 4 Sterne Hotel Pfeiss

(fair-NEWS)

Lana Südtirol – Hier spricht die Natur für sichWer in Lana unterwegs ist, sollte die Fotokamera bereithalten. Lana ist die größte Obstbaugemeinde Südtirols und überzeugt mit Panoramen, die beinahe wie aus Bilderbüchern kopiert scheinen. Der beliebte Ort liegt zwischen Bozen und Meran, unmittelbar am Ultental und öffnet die Türen zu zahllosen Freizeitaktivitäten. Im Sommer sind insbesondere Wanderrouten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden populär. So besteht die Möglichkeit, viel von der vielfältigen Natur zu erkunden. Wer außerdem einen Abstecher in die Ortschaften macht, wird die historisch angehauchten architektonischen Werke bestaunen können.Wellnesshotel in Südtirol – Welt der ErholungErholung auf zwei Wegen, so kann die Wellnesserfahrung in Südtirol beschrieben werden. Nachdem bereits die malerische Landschaft mit den Dolomiten ihre Wirkung auf die Urlauber entfaltet hat, wird es an der Zeit für die Erkundung der 700 m2 großen Wellnessoase. Das Kraftdepot wird z.B. mit einem Saunabesuch bei einer Farblichttherapie ordentlich aufgestockt. Verschiedene Saunen, wie die Bio-Kräuter-Sauna oder die finnische Panoramasauna, Pools oder Wellnessbehandlungen helfen dabei, den Stress und die Hektik des Alltags abzulegen und sich zu erholen. Dabei steht jederzeit die Regenerierung des Körpers im Zentrum.Der Weg in den perfekten Urlaub – Hotel in Lana SüdtirolDas Hotel Pfeiss ist vielfältig und das kommt gut an! Die schönste Zeit im Jahr ist für Familien die, die sie gemeinsam an einem Ort verbringen, an dem alle Familienmitglieder reichlich Zeit haben, ihren Bedürfnissen und Interessen nachzugehen, sei es allein oder kollektiv. In Lana verbringen Urlauber abwechslungsreiche, spannende und erholsame Tage, die noch lange in den Köpfen verharren. Auf die jüngsten Gäste wartet ein umfangreiches Programm, das speziell auf sie abgestimmt ist. Neben den Abenteuern in den Bergen von Südtirol und z.B. den Wanderrouten für Familien, wartet ein großer Gartenbereich mit einem Spielplatz, einem Spielturm und einem Spielhaus auf sie. Der Familienmonat Juli überzeugt zudem mit der Oldtimer-Traktorfahrt und den Pizza-Abenden.Lernen Sie Südtirol und Lana näherkennen. Lesen Sie weiteres auf der Webseite unter www.pfeiss.com