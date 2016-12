(fair-NEWS)

Dieses Buch ist sowohl für Menschen, welche friedlich und in Frieden leben wollen, gedacht, als auch für Menschen, welche einschätzen müssen, wie friedlich eine Person ist. Das Buch habe ich, aus meiner Sicht, wie ich Frieden haben will, geschrieben. Das Buch ist sicherlich auch hilfreich, wenn sie Frieden stiften wollen. Wichtige Punkte gehen vom Ertragen von Risiken weiter zur Wahrheit, welche als beste Möglichkeit gilt, zum Vorleben und schließlich, dass man selbst keine Zwänge verursacht.Erhältlich als gebundene Ausgabe (ISBN: 978-1-627845-55-7)oder als EBook (ISBN: 978-1-627845-56-4)Leseprobe + Bestellung auf der AutorenwebsiteDer Autor:Robert Clemens Franz, Jahrgang 1980, Softwareentwickler, lebt seit Geburt in der Deutschschweiz und sein Erstlingswerk: „Friedensethik“ entwickelte sich aufgrund psychischer Notlage, das heisst, der Faszination ohne Selbst- und Fremdgefährdung zu leben.Er schrieb viele Texte in Xing und wurde so entdeckt.



Bildinformation: Friedensethik – Robert C. Franz