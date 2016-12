Soziale Kompetenz: Zentraler Erfolgsfaktor bei Projekten im SAP-Umfeld

Pressemitteilung von Pressebüro Schaffry

(fair-NEWS) Hohe soziale Kompetenz im Umgang mit dem Kunden ist aus Sicht der T.CON GmbH & Co. KG aus Plattling ein zentraler und wettbewerbsdifferenzierender Erfolgsfaktor bei IT-Projekten im SAP-Umfeld. Der Kunde erwartet von seinem SAP-Projektpartner neben dem als selbstverständlich vorausgesetzten Know-how in Bezug auf Prozesse, Beratung und Technologie heutzutage vor allem auch vielseitige und umfassende soziale Kompetenzen: hohe Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und Überzeugungskraft, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein, lösungsorientiertes Denken und überdurchschnittliches persönliches Engagement.



An T.CON, einem SAP Channel Partner mit Goldstatus, schätzen die Kunden genau diese enge Verknüpfung von Fach- und Sozialkompetenz. „Die Berater und Beraterinnen von T.CON zeichnen sich nicht nur durch ihre Prozess- und Beratungskompetenz aus, sondern verfügen über eine außergewöhnlich hohe soziale Kompetenz und Arbeitsmotivation, wie ich sie bis dato noch nicht kennengelernt hatte“, verdeutlicht Hardy Winter, Head of Supply Chain/IT sowie BGE Managing Director bei der Zanders GmbH, einem Hersteller von Spezialpapier. Als man dort nach einem Carve-out schnell ein neues ERP-System benötigte, hat der SAP Channel Partner in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem internen Projektteam in nur fünf Monaten sein voreingestelltes Branchenpaket „Template for Mill“ auf Basis von SAP ERP eingeführt.



Für T.CON – der Buchstabe T steht für „Team“ – bedeutet ein solches Lob Verpflichtung und Ansporn zugleich. Eine Verpflichtung, weil bei der Auswahl von Beschäftigten besonderes Augenmerk nicht nur auf hervorragendes SAP-Know-how, sondern gerade auch auf soziale Kompetenz gelegt wird, und ein Ansporn, den Kunden durch die konstant hohe Qualität der Dienstleistungen und Soft Skills zu überzeugen. Die Voraussetzung dafür schafft T.CON durch eine langfristige Bindung der Mitarbeiter, die auf Vertrauen und Eigenverantwortung wie auch auf einer umfassenden Förderung mit zielgerichteten Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen beruht.



Bildinformation: Das hochmoderne neue Bürogebäude von T.CON / Quelle: Dauphin HumanDesign Group

Der SAP Channel Partner mit Goldstatus T.CON GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Plattling/Niederbayern ist ein innovativer Beratungsdienstleister, zu dessen Kernkompetenzen die Entwicklung und Implementierung von Lösungen für SAP-Produkte wie SAP ERP und die SAP Business Suite zählen. Als ERP-Komplettanbieter bietet das SAP-Systemhaus seinen Kunden ein ganzheitliches Lösungs- und Beratungs-Portfolio in den Geschäftsbereichen ERP– Enterprise Resource Planning, BI – Business Intelligence, MES – Manufacturing Execution System, HCM – Human Capital Management und ALM – Application Lifecycle Management an. Das Leistungsspektrum umfasst Neueinführungen, Roll-Outs, Erweiterungsoptimierung, Merger und Carve-Out von Unternehmen, Support sowie Prozessdesign, Prozessintegration und das dafür notwendige Projektmanagement. Dabei optimiert und erweitert T.CON durch eigene Lösungen die umfangreichen Möglichkeiten der SAP-Software. Mit der als „Powered by SAP NetWeaver“ zertifizierten MES CAT Suite bietet T.CON eine Manufacturing-Execution-Lösung der neuesten Generation an, die komplett auf SAP NetWeaver basiert und somit vollständig in SAP ERP integriert ist. Damit sind produzierende Unternehmen in der Lage, die Produktions- mit der ERP-Ebene nahtlos zu verknüpfen. Und die schlüsselfertige Branchenlösung T.CON All-in-One Rolle auf Basis von SAP ERP und MES CAT adressiert Unternehmen mit variantenreicher, längen- und flächenorientierter Fertigung. Zu den Kunden der T.CON zählen mittelständische Unternehmen wie auch international tätige Konzerne. Als SAP Channel Partner mit Goldstatus ist T.CON ein Partner der SAP für den Mittelstand und als Master VAR Teilnehmer am SAP Extended Business Programm. Außerdem ist der IT-Dienstleister noch Mitglied im MES D.A.CH e.V., dem Fachverband für Manufacturing Execution Systeme (MES).



