OpenTable-Gäste wählen die Top 50 der besten Restaurants

OpenTable, der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurant-Reservierungen, veröffentlicht das dritte Jahr in Folge die Top 50 Liste der besten Restaurants – gekürt von OpenTable Nutzern.Die diesjährigen Top 50 stehen ganz im Zeichen der Internationalen Küchen: Mehr als 114.000 Bewertungen von OpenTable-Gästen haben ergeben, dass Restaurants mit einer internationalen Küche besonders beliebt sind. Von kleinen Gaststätten bis hin zu großen urbanen Restaurants ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas unter den Top 50. Trotzdem besuchen die Deutschen natürlich auch Restaurants mit andere Küchen, wie unsere ersten zehn Plätze der Liste beweisen: Hier ist von Deutscher, Griechischer und Französischer Küche bis hin zum Steakhaus alles vertreten.Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren, gibt es in diesem Jahr ein Wechsel auf dem ersten Platz. Am Rande von Augsburg steht das Sieger-Restaurant El Greco, mit seiner Auswahl an leckeren Speisen aus den verschiedensten Regionen Griechenlands und des familiären Service, fühlt sich jeder Besuch im Restaurant wie eine kleine Urlaubsreise an.Im Gesamtranking der Städte heißt der Sieger, wie auch im letzten Jahr Hamburg: Gleich zehn der Top 50 Restaurants befinden sich in der Hansestadt, zwei davon sind sogar unter den Top 10. Dicht hinter Hamburg liegt Berlin und ist mit neun Restaurants in den Top 50 vertreten.Die Top 10 der besten Restaurants in Deutschland, mit Rangfolge, sind:1 El Greco, Griechisch, Neusäss2 Restaurant Christophorus, Internationale Küche, Stuttgart3 Storstad, Europäische Küche, Regensburg4 Nobelhart & Schmutzig, Regionale Küche, Berlin5 Harzer Schnitzelkönig, Steakhaus, Lautenthal6 Restaurant Schote, Moderne französische Küche, Essen7 Henssler & Henssler, Crossover, Hamburg8 Medici Restaurant Frankfurt am Main, Mediterran, Frankfurt am Main9 Gut Porz, Neue deutsche Küche, Ratingen10 Delta-Bistro, Steakhaus, HamburgDie diesjährigen Top 50 Restaurants wurden aus mehr als 114.000 verifizierten Bewertungen von registrierten OpenTable Usern ermittelt, die insgesamt über 2.200 Restaurants in ganz Deutschland beurteilten. Alle Restaurants mit einer minimalen Anzahl von qualifizierten Bewertungen wurden hier berücksichtigt und nach ihrer durchschnittlichen Gesamtbewertung innerhalb des letzten Jahres und im Vergleich zu anderen Restaurants in der Region verglichen. Die ersten zehn Plätze sind gerankt, die Liste der Top 50 ist nach alphabetischer Reihenfolge geordnet.Untenstehend ist die vollständige Liste aller Top 50 Restaurants zu sehen. Zudem kann die Liste auch unter www.opentable.de/m/die-besten-restaurants-in-deutschland abgerufen werden.2016 Gewinner der Top 50 der besten Restaurants in DeutschlandAnders auf dem Turmberg, Deutsche Küche, KarlsruheBayerischer Bahnhof, Brauereigaststätte, LeipzigBrüdigams, Regionale Küche, HamburgBullerei, Neue deutsche Küche, HamburgCookies Cream, Vegetarisch, BerlinCornelia Poletto, Mediterran , HamburgDas Reiskorn, Internationale Küche, StuttgartElse am See, Regionale Küche, SchüttorfEngel, Französisch, HamburgFillet of Soul, Internationale Küche, HamburgFleischeslust, Amerikanisch, OffenbachHerzenslust, Crossover, SaarbrückenHOHOFFS 800° - The Farmhouse – Dortmund, Steak, DortmundKopps, Vegan, BerlinLaube Liebe Hoffnung, Landküche, Frankfurt am MainLe Plat du Jour, Französisch, HamburgMassai Restaurant, Afrikanisch, BerlinMauna Kea, Internationale Küche, Berlinmax louis, Internationale Küche, ChemnitzMoriki, Japanisch, Frankfurt am MainOno by Steffen Henssler, Japanisch, HamburgOttenthal Restaurant & Weinhandlung, Österreichisch, BerlinPageou, Internationale Küche, MünchenPantry, Moderne europäische Küche, BerlinQilin, Asiatisch, MagdeburgQueen of Texas, Amerikanisch, BarßelRestaurant Faktorei, Mediterran, DuisburgRestaurant Schnitzelei, Deutsche Küche, BerlinRestaurant Vierwasser, Internationale Küche, FürstenfeldbruckSa Finca, Spanisch, BonnSam Kullman's, Diner, Kaiserslautern, Amerikanisch, KaiserslauternServus Colonia Alpina, Österreichisch, KölnStanley Diamond, Europäisch, Frankfurt am MainTEXAS STEAKLOUNGE, Steakhaus, ErfurtThe Victorian House am Rotkreuzplatz, Internationale Küche, MünchenTschebull - Restaurant, Beisl, Bar, Österreichisch, HamburgVipho, Vietnamesisch, Frankfurt am MainWirtshaus beim Schweinswirt, Bayrisch, PentlingYamas mezé restaurant & weinbar, Griechisch, BochumZenkichi, Japanisch, Berlin