Detektive beauftragen Stalking – Detektei Frankfurt – Detektei Köln – Detektei Karlsruhe

Mit dem neuen Gesetzt, das 2016 verabschiedet wurde kann auch ohne gravierende Änderung der Lebensbedingungen eine Anzeige gegen den Täter gemacht werden. Denn noch muss das Opfer nachweisen das die Gefahr einer Beeinträchtigung der Lebensgestaltung vorliegt.Was bedeutet das man nicht erst den Arbeitsplatz oder die Wohnung wechseln muss, aber belegen muss das eine Gefährdung hierfür vorliegt.Oft ist es alleine schwer dem Stalker das Vergehen nachzuweisen. Das Probleme ist das die Aussage des Opfer gegen die des Täters steht, und es keine Zeugen gibt.

Hilfe für Stalking Opfer

Ein Detektiv kann durch eine professionelle Observation helfen entscheidende Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung des Täters zu sammeln.Die Betroffenen leben in vielen Fällen jahrelang mit Todesangst. Der Einsatz des Detektiven bringt Sicherheit und Schutz. Durch die Observation wird jeder Übergriff beobachtet.Sollte eine bedrohliche Situation vorliegen kann der Detektiv währen der Observation einschreiten.

Statistik Stalking

Die Mehrzahl der von Stalking Betroffenen sind Frauen 80 % Anteil. Der Hauptgrund für Stalking ist ein gebrochenes Herz. Der Stalker will die Liebe des Opfers gewinnen oder sich für seine enttäuschte Liebe an Ihm rächen. 80 % der Täter sind Ex-Partner, Nachbarn, Klienten, Kollegen, Mandanten, etc..

Stalking Vergehen

Die geschätzte Dunkelziffer der Stalking Fälle liegt zwischen 600.000 und 800.000.Nur 20.000 bis 30.000 der Stalking Verbrechen werden angeklagt.Deutschland zählt in Europa als Stalking Hochburg. Besonders betroffen ist Köln.2013 wurde der erste Fall gemeldet in dem Stalking zum Selbstmord eines Opfer geführt hat.

Psyche eines Stalking-Opfers

Viele Betroffene fühlen sich alleine und hilflos. Sie sind gezwungen häufig die Telefonnummern zu wechseln und fühlen sich häufig ständig beobachtet. In einigen Fällen wechseln Sie Ihren Wohnort oder den Arbeitsplatz. Forscher fanden heraus, dass die Menschen die unter Stalkern leiden nachweislich den selben psychischen Stress erleben wie nach einem Flugabsturz.

Wie können sich Betroffene helfen?

Kommt man in die Situation das einem ein Stalker das Leben schwer macht, ist es ratsam einen Detektiv einzuschalten. Die Detektive haben langjährige Erfahrung in der Observation und Beweissicherung. Schnell kann Anhand der Daten die der Detektiv während der Observation sichert eine Anklage gegen den Täter eröffnet werden.

Geldstrafe, was nun?

Die erste gerichtliche Maßnahme gegen den Stalker ist meist das verhängen einer Geldstrafe.Viele Stalker schreckt das wenig ab und die Attacken gehen nach kurzer Zeit weiter.Betroffene sollten in diesem Fall unbedingt erneut Kontakt zu einer Detektei aufnehmen, und Sie mit der Observation beauftragen.

Strafen für Stalking

Bei wiederholten nachweisbaren Stalking-Übergriffen von denen eine Beeinträchtigung der Lebensgestaltung ausgeht kann ein Gericht erst eine Untersuchungshaft anordnen und dann sogar eine bis zu 3 Jahre andauernde Freiheitsstrafe verhängen.



