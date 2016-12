Privatdetektei Frankfurt, Karlsruhe Köln – Stalkern auf der Spur

(fair-NEWS)

Mit der neue Gesetzgebung 2016 kann ein Betroffener schon bevor er die Wohnung oder den Arbeitsplatz, auf Grund des Stalkings gewechselt hat einen Strafanzeige stellen.Allerdings muss immer noch bewiesen werden das die Gefährdung dafür vorliegt.Es bleibt schwer für Opfer einen Stalker rechtlich zu stoppen.Die Privatdetektive und Privatdetektivinnen der Privatdetektei AsA-GUARD KG Privatdetektei Frankfurt, Privatdetektei Köln, Privatdetektei Karlsruhe – haben es sich zum Ziel gemacht die Verurteilungszahlen von Stalkern im Kreis Köln, Karlsruhe und Frankfurt zu steigern.Die Privatdetektei berät Stalking Opfer mit langjähriger Erfahrung und dem erforderlich Knowhow.Privatdetektivinnen der Privatdetektei übernehmen die Ermittlungen, und geben dem Betroffenen durch die Observation Schutz.Stalking Stalking - Privatdetektei Frankfurt – Privatdetektei Köln – Privatdetektei KarlsruheJährlich werden der Polizei höchstens 30.000 der geschätzten 600.000-800.000 Stalking-Übergriffe gemeldet. Es werden also gerade mal knapp 5 % der Fälle angezeigt.2010 konnte die Polizei aus den 26.848 Stalking Fällen die gemeldet wurden, 21.689 Täter ermitteln. Davon wurden 748 Tatverdächtige angeklagt was 3,7 % entspricht. Nur 1,9 % der Tatverdächtigen (414 Personen) wurden verurteilt.Die meisten Stalking Opfer (80 %) sind Frauen. Viele Frauen (wieder 80%) kennen den Täter schon Jahre zuvor. Er steht zu Ihnen in einer Beziehung, war ein Klient, Mandant, Freund, Ex-Partner oder Nachbar.Der Grund für Stalking ist in den häufigsten Fällen ein gebrochenes Herz, mit dem Wunsch nach Versöhnung oder Rache.Wie kann eine Privatdetektei die Opfer bei Stalking schützen - Privatdetektei Frankfurt – Privatdetektei Köln – Privatdetektei KarlsruheEin Privatdetektiv der Privatdetektei AsA-GUARD KG - Privatdetektei Frankfurt, Privatdetektei Köln, Privatdetektei Karlsruhe – übernimmt mit Verständnis und dem richtigen Maß fein Gefühl für die brisante Situation der von Stalking Betroffenen. Die Privatdetektive der Privatdetektei AsA-GUARD KG - Privatdetektei Frankfurt, Privatdetektei Köln, Privatdetektei Karlsruhe – sind äußerst erfahren in den Ermitteln gegen Stalking Tatverdächtige.Mit Hilfe einer gut durchdachten Observation sind die Privatdetektive der Privatdetektei dazu in der Lage dem Verfolgten ein erstes Gefühl der Sicherheit zurück zu geben. Sie sind nicht mehr mit der Sache alleine, durch den Einsatz der Privatdetektive. Die Privatdetektive der Privatdetektei bieten in der Observation Zeit Schutz.Die Privatdetektive der Privatdetektei ermitteln während der Observation ausschlaggebende Beweise, welche für einen erfolgreichen Gerichtsbeschluss nötig sind.Anhand der Beweismittel die innerhalb der Observation von den Privatdetektiven der Privatdetektei AsA-GUARD KG - Privatdetektei Frankfurt, Privatdetektei Köln, Privatdetektei Karlsruhe – ermittelt wurden, wird eine Anzeige möglich. Durch einen richterlichen Beschluss darf der Stalker sich dem Betroffenen nicht auf eine vorgeschriebene Entfernung annähern, und Ihn auch nicht mehr anders kontaktieren.Observation nach dem Beschluss - Privatdetektei Frankfurt – Privatdetektei Köln – Privatdetektei KarlsruheNach dem richterlichen Beschluss macht die Observation weiterhin Sinn, durch einen Detektiv der Detektei durchaus Sinn. Die Mehrzahl aller Stalker kann ein Gerichtsbeschluss nicht abschrecken, weitere Stalking-Übergriffe gegen das Opfer sind die Folge.Ein Privatdetektiv der Privatdetektei AsA-GUARD KG - Privatdetektei Frankfurt, Privatdetektei Köln, Privatdetektei Karlsruhe – bietet dem Opfern weiter Schutz.Durch die professionelle Observation wird das nicht Einhalten der Gerichtsweisung sofort von der Privatdetektei aufgezeichnet. Folgeschritte werden so schnell angeschoben.Nach wiederholtem zuwiderhandeln des Täters ist das Gericht dazu berechtigt eine Untersuchungshaft oder sogar eine Freiheitsstrafe über bis zu 3 Jahren zu verhängen.Eine Freiheitsstrafe bringt den Stalker wieder zu Verstand, und der Betroffene gewinnt seine Freiheit zurück.Zur Webseite der Detektei: Detektei Frankfurt, Detektei Köln, Detektei Karlsruhe



