Traumhochzeiten in der Ägäis Santikos Collection präsentiert neuen Online-Wedding-Planer

(fair-NEWS)

Skiathos, Dezember 2016: Die Santikos Collection bietet Hochzeitspaaren ein neues Online-Tool für die perfekte Planung ihrer Traumhochzeit im Luxusresort Skiathos Princess. Die innovative „Book Your Wedding Platform“ unterstützt Brautpaare Schritt für Schritt bei der individuellen Gestaltung ihrer Hochzeitsfeier in der griechischen Ägäis. Paare können auf der Website aus sorgsam zusammengestellten Wedding Packages wählen und diese exakt auf ihre persönlichen Wünsche abstimmen.Einzigartiges Online Tool von SantikosDie „Book Your Wedding Platform“ ermöglicht eine besonders strukturierte und einfache Hochzeitsplanung. Nach der Auswahl eines Packages lassen sich alle Details für ein unvergessliches Fest individuell kombinieren und auf das geplante Budget abstimmen: Die Menü- und Getränkeauswahl, die Hochzeitstorte, die Dekoration und der Blumenschmuck können ebenso wie die Sitzordnung festgelegt werden. Zu den Wahlmöglichkeiten des Online-Tools gehören auch das Unterhaltungsprogramm und Hochzeitsfotos sowie der Stil der Zeremonie inklusive aller rechtlichen Formalitäten. Um die Vorfreude der Familien und Freunde auf das große Ereignis noch zu steigern, können Paare ihre Hochzeitsvorbereitungen sogar auf diversen Social Media Kanälen teilen. Zum Abschluss des Buchungsprozesses steht den Brautleuten zudem ein Berater des Santikos-Wedding-Teams zur Seite, um die Arrangements persönlich zu besprechen.Lässig-elegante Hochzeiten in mediterranem AmbienteDie zur Santikos Collection gehörenden Luxus-Resorts Skiathos Princess Resort und Aegean Suites Hotel bieten einmalige Locations für exklusive Hochzeitsfeiern. Das von mediterranen Gärten umsäumte Skiathos Princess verfügt über einen direkten Zugang zum weißen Sandstrand von Agia Paraskevi, während das Schwesternhotel unweit der idyllischen Hafenstadt Skiathos auf einem Hügel über der blauen Ägäis thront. Beide Locations sind ideal für Hochzeiten im lässigen Boho-Stil: Brautpaare können sich auf den herrlichen Sandstränden barfuß ihr Ja-Wort geben und anschließend in einem mit Lampions geschmückten Pavillon dinieren. Eine Cocktailparty direkt am Strand betont den stilvoll-ungezwungenen Charakter einer Boho-Hochzeit auf Skiathos. Das Wedding-Team der Santikos-Gruppe richtet auch exklusive Hochzeitszeremonien auf dem eleganten Holzsegelboot „Planitis“ aus, auf dem bis zu 50 Gäste Platz finden. Absolute Privatsphäre ermöglicht auch die Exklusivbuchung des Aegean Suites Hotel. Die 20 Suiten des Boutique-Hotels stehen so ausschließlich den Familien und Freunden des Paares zur Verfügung und garantieren eine individuelle Hochzeit in vollkommener Intimität.



Bildinformation: Santikos Collection