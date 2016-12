Das perfekte Geschenk für Jeden

(fair-NEWS)

simplehuman erleichtert Ihnen auch in diesem Jahr die Suche nach dem perfekten Geschenk. Der neue Sensorspiegel Pro mit App und innovativen Lichteinstellungen ist mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Er ist ein Beauty-Assistent, der bei jedem Event Ihre Schokoladenseite in Szene setzt.Bald ist Weihnacht und auch die Silvesterparty steht an. Besonders zu dieser Jahreszeit, in der eine Feier die nächste jagt, machen wir uns mehr Gedanken um unser Äußeres – denn mal ehrlich, wer will sich auf der Firmenfeier nicht von seiner schönsten Seite zeigen? Zudem sitzt uns die Zeit im Nacken, denn neben verschiedensten Events müssen auch noch Geschenke besorgt werden. simplehuman kann Ihnen in beiden Punkten weiterhelfen. Der neue Sensorspiegel Pro betont Ihre Vorzüge in allen Lichtverhältnissen und eignet sich zudem als perfektes Weihnachtsgeschenk.Der innovative Spiegel erleichtert Ihre Alltagsroutine, denn mit ihm können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen. Er ist nicht nur ein Utensil, sondern ein echter Beauty-Assistent. Er hilft Ihnen pünktlich zu sein, ist mobil und lässt Sie bei Sonnenschein und Mondlicht umwerfend aussehen.Mit der praktischen Zwei-in-Eins-Funktion widmet sich der Spiegel allen Arbeiten, für die Sie sonst verschiedene Spiegel nutzen würden. Der Standspiegel (20cm) bietet eine 5-fache Vergrößerung, in der Sie zwar Ihr gesamtes Gesicht sehen, aber trotzdem ungeliebte Unreinheiten erkennen können, die durch den geschickten Einsatz von Make-up verschwinden. Der Zusatzspiegel, der sich magnetisch in der Mitte des Standspiegels befestigen lässt, ist der richtige Helfer für Präzisionsarbeiten. Lästige Gesichtshaare entfernen Sie nun mühelos und ohne Verzupfen – Ihre Augenbrauen werden es Ihnen danken. Nach Gebrauch lässt sich der Spiegel einfach auf der Rückseite verstauen.Die eigentliche Innovation des Sensorspiegel Pro ist das ausgefeilte Lichtsystem. Wie alle Spiegel aus dem Hause simplehuman verfügt auch das neueste Mitglied der Familie über ein Ringlicht, das durch das patentierte tru-lux Lichtsystem das natürliche Sonnenlicht nachahmt. Durch die intelligente multi-sense Technologie schaltet sich das Licht des Spiegels automatisch ein, sobald Sie sich ihm mit dem Gesicht nähern. Doch die Pro-Kollektion kann noch mehr: Der Spiegel ist mit der simplehuman App kompatibel, mit der Sie das Licht Ihres Spiegels einstellen können. So kann aus einer Anzahl an Voreinstellungen ausgewählt werden (z.B. Candle-Light-Dinner), die sich auf Ihren Spiegel übertragen lassen – und noch besser: Sie können Ihre eigenen Lichteinstellungen Ihrer Lieblingsorte hinzufügen. Nehmen Sie einfach ein Foto auf, laden Sie es in der App hoch und wählen Sie es als Lichteinstellung aus – schon können Sie sich perfekt für jeden Anlass stylen. Mit dem simplehuman Sensorspiegel Pro ist Ihr Make-up nie wieder zu grell oder zu blass, denn mit bis zu 50.000 Farbvarianten sehen Sie sich immer im richtigen Licht.Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Spiegel auf Kabel verzichtet. Wenn wieder einmal alle zur gleichen Zeit ins Bad müssen, begleitet Sie Ihr Beautyassistent gerne an einen ruhigeren Ort. Die praktische Alarmfunktion garantiert, dass Sie trotzdem pünktlich mit allen das Haus verlassen. Das Blinken des Ringlichts erinnert Sie an Termine und hilft Ihnen diese einzuhalten.Durch die Umsetzung von innovativen Ideen in einzigartige Funktionen, ist der Sensorspiegel Pro von simplehuman ein perfektes Geschenk für Jeden. Egal ob für Ihre Schwester, die immer Mascara auf dem Augenlid hat, Ihren Vater, der beim Barttrimmen die Zeit vergisst oder Ihre Mutter, die aufgrund der Lichtverhältnisse im Bad immer zu viel Rouge trägt: der Spiegel spart allen Stress und wertvolle Zeit, die Sie an Weihnachten und zum Jahreswechsel sicher lieber miteinander statt vor dem Spiegel verbringen möchten.Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.



Bildinformation: Der neue Sensorspiegel Pro von simplehuman ist ein wahrer Beauty-Assistent.