Postservice von drs Mail - Dienstleistungen für Unternehmen

(fair-NEWS) Täglich hat mindestens einer Ihrer Mitarbeiter zu den verschiedensten Zeiten mit dem Poststapel zu kämpfen. Mit der Post kommen wichtige Schreiben, Verträge, Dokumente, zweitrangige Postsachen und jede Menge Werbung. Leider landet die Post oft gerade dann in der Firma, wenn jede Menge andere Arbeiten zu erledigen sind. Nach Geschäftsschluss müssen Mitarbeiter auch noch die eigene Firmenpost wegbringen, wegen Einschreiben und mehr vielfach lange bei der Post anstehen. Unser Postservice kann Sie teils oder fast gänzlich von diesen lästigen Postarbeiten befreien.

Genau auf Ihre Bedürfnisse, die Größe Ihres Unternehmens und Ihren persönlichen Anspruch stellen wir Ihnen ein passendes Postservice bereit. Wir können die Firmenpost bei Ihnen täglich abholen, Ihre Post in einem Postfach täglich sammeln und Ihnen zur angegebenen Stunde bringen. Unser drs Postservice kann auch Ihre Eingangspost digitalisieren, auf Wunsch Originale archivieren oder Sie übersenden uns Ihre Firmenschreiben digital und übernehmen das Drucken, Frankieren bis hin zum Einschreiben. Ihre umfangreichen Werbebriefe können wir bündeln und versenden. Zusätzlich können Sie auch den Postservice für unseren schnellen Kurierdienst in Anspruch nehmen oder uns mit der Zustellung von förmlichen Schreiben an einzelne Empfänger, Gerichts, Amtsstellen betrauen. Was auch immer, für alles, was mit der Post zusammenhängt, sind wir für Sie da. Sogar eine komplette Poststelle, inklusive Personal, können wir für Ihr Unternehmen einrichten.



Datenschutz und schnelle Leistungen vom drs Postservice



Natürlich behandeln wir sämtliche Postsachen unter strengster Beachtung für den Datenschutz. Wir behandeln Ihre Post mit der gegebenen Diskretion. Bei allen Leistungen zeichnet sich unser drs Postservice durch schnelle, akkurate und vollständig zuverlässige Leistungen aus. Machen Sie den täglichen Kampf mit den Postbergen zu einem Problem von gestern. Ungeplant eingehende Postsachen, einschließlich des ganzen Arbeitsaufwands, der damit zusammenhängt, sind nicht mehr zeitgemäß. Unser Postservice befreit Sie und Ihre Mitarbeiter von zeitraubender Zusatzarbeit, Postwegen und verzögertem Briefwechsel, weil einfach die Zeit fehlt oder ein Schreiben in der Hektik untergegangen ist. Postdienstleistungen auf dem besten technischen Niveau erwarten Sie.