Investmentfirma aus München findet Investor für US-Startup

(fair-NEWS) Die bayerische Investmentfirma verkündet eine weitere erfolgreiche Transaktion. Viel Wirbel gab es bereits im Jahr 2015, als das in San Jose beheimatete Startup F.P. sich auf die Suche nach einem geeigneten Investor begab. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass ein Unternehmen aus Deutschland die Transaktion am Ende abwickelte. Die global vernetzte Finanzfirma 4vestor ist auf die Finanzierung von Small Caps spezialisiert. Der Geschäftsführer der Firma 4vestor ist selbst Gründer mehrerer Firmen im Bereich Real Estate, Fintech und Asset Management. Herr Weber teilte mit, dass er und die Gründer mit dem Betrag der Transaktion zufrieden seien, sich aber auch andere interessante Möglichkeiten in den letzten Wochen aufgetan hätten. Die Gründer des Startups haben sich nach ausführlicher Prüfung für das erste Angebot entschieden. Im Vorfeld sind einige Transaktionen mit bekannten Venture Capital Gesellschaften gescheitert. Die lange und intensive Suche hat sich für die Gründer ausgezahlt. Beide bekommen laut Unternehmenskreisen 22 Mio. $ für ihre Anteile.