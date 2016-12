Neue Online-Marketing-Messe für den Mittelstand in Köln

(fair-NEWS)

Am 23. März 2017 findet in Köln erstmals die erste WebSuccess statt. Die Online-Marketing-Konferenz und -Messe richtet sich speziell an die Entscheider von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Im Rahmen von Vorträgen und Fallstudien wird den Besuchern unter anderem vermittelt, wie Sie mithilfe von Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) und anderen digitalen Werbeformen mehr potenzielle Kunden über ihre Webpräsenzen generieren können.Online-Konkurrenz für den Mittelstand nimmt zuDie Bedeutung des Themas Online-Marketing nimmt kontinuierlich zu. Gleichsam sehen sich kleine und mittlere Unternehmen einem intensiven Wettbewerb im Internet ausgesetzt. Dies macht es für die Unternehmer immer wichtiger, sich über aktuelle Entwicklungen und Lösungsansätze im Onlinebereich zu informieren. Besucher dürfen auf der WebSuccess eine große Bandbreite an praxisnahen Vorträgen und Workshops aus diversen Bereichen des Online-Marketings erwarten. Die Kölner Messe und Konferenz wird von erfolgreichen Unternehmern und absoluten Kennern der Branche geleitet, die ihre Expertise anschaulich vermitteln. Michael Jäschke, Head of Channel Sales DACH, Google Deutschland, bringt es auf den Punkt: „WebSuccess vermittelt dem Mittelstand alles Wesentliche, was er für seine Online-Marketing Strategie wissen muss – informativ, verständlich und praxisnah.“Themen der WebSuccess 2017Das Themenspektrum der WebSuccess reicht von einleitenden Präsentationen zum Online-Marketing und aktuellen Entwicklungen der Branche bis hin zu detaillierten und sehr praxisorientierten Fallstudien. Neben den Möglichkeiten von SEO und SEA soll den Besuchern auch vermittelt werden, wie sie Video- oder E-Mail-Marketing sowie die sozialen Medien oder Amazon für erfolgreiche Werbung und Kommunikation nutzen können. Die Unternehmer können darüber hinaus lernen, wie sie Analysetools wie beispielsweise Web Analytics zur effektiven Marketing-Steuerung, -Analyse und Erfolgskontrolle verwenden. Besucher erhalten außerdem wichtige Informationen aus dem Bereich Internet-Recht und erfahren, wie man mit Internet-Bewertungen umgeht und diese aktiv gestalten kann. Alle Themen werden dabei möglichst verständlich und realitätsnah vermittelt, so dass die erlangten Kenntnisse direkt in den jeweiligen Unternehmen zum Einsatz kommen können.Tickets sowie ausführliche Informationen zur Messe und einzelnen Programmpunkten erhalten Interessenten auf der WebSuccess-Homepage: https://www.websuccess.de/



