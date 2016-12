Responsive E-Paper für alle Geräte

(fair-NEWS)

CON-TECH integriert eine Flipbook-Funktion in die Publishing Lösung Govento. Das Feature kann für die Erstellung von Online Magazinen, Bilder- oder Produktkatalogen effektiv benutzt werden.Die Erstellung eines E-Papers kann oft zu einem komplexen IT Projekt werden. Im Gegensatz dazu sind alle Möglichkeiten für die Flipbook-Erstellung inklusive Hosting schon im kleinsten Govento Startpaket verfügbar. Man braucht keine Erweiterungen für die Erstellung von E-Papern. Govento verwaltet die Dokumente und erstellt automatisch blätterbare E-Paper aus PDFs oder Bildern.Ein Govento Flipbook besteht aus Doppel- oder Einzelseiten und bietet Umblätter- und Schatteneffekte. Die Nutzer können ihre Dokumente, Magazine oder Bilder-Galerien attraktiv für den Kunden präsentieren. Man muss nur die PDF-Dateien oder Bilder im Publishing System Govento hochladen und beliebte Einstellungen für die flexibel anpassbare Ausgabe wählen. Bestehende PDF-Dokumenten werden auf diesem Weg sehr einfach in ein Flipbook umgewandelt und wie ein blätterbares Buch dargestellt. Die Erstellung eines E-Papers ist in wenigen Minuten erledigt.Kaum andere Content Management System ermöglicht solche Features ohne Erweiterungen.Ein weiteres Problem, das oft bei der Umsetzung von E-Paper auftritt, ist, dass viele Blätterpublikationen auf der Flash-Technologie basieren. Apple-Geräte unterstützen diese Technologie nicht mehr. Flash gilt als eine veraltete und unsichere Software. Govento hat dieses Problem gelöst, indem das Publishing System HTML5 Standards verwendet.Neue Funktionen von Govento-Flipbook:• Responsive für alle Ausgaben• Ein Flipbook lädt sich viel schneller als eine PDF Datei.• Ein Flipbook kann in jede Website integriert werden• iPad- und Android-Tablet-optimiert• Werbefrei, keine Konkurrenz Angebote, keine fremde Domain• Leicht zu löschen und zu ändern• Keine zusätzliche Kosten, alles inklusive CMS• Als Flipbook oder als Download-Link• Alle Dateien bleiben auf dem eigenen Server• Rechte und Copyrights werden durch CMS verwaltet



Bildinformation: Publishing Lösung Govento