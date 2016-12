Weihnachtsgeschenktipps: Diverse Low Carb Kochbücher

(fair-NEWS)

Wer keine Lust und auch keine Zeit hat sich im Advent unter das Kaufrauschvolk zu mischen, kann auch online bestellen. Ein gutes Geschenk sind immer noch Bücher, ob nun aus der Rubrik Belletristik, Poesie, oder Ratgeber. Besondere Kochbücher mit einem Gesundheitscharakter werden gerne verschenkt. Gesundes Kochen liegt voll im Trend. Ob es nun die vegetarische, vegane oder die kohlenhydratarme Küche ist. Hierbei heißt das Motto: Wer sich gesund ernährt, bleibt länger fit. Besonders die kohlenhydratarme Küche ist sie seit über 100 Jahren bekannt und gilt bis heute als die revolutionierte Ernährung.Folgende Kochbücher zum kleinen Preis:Low Carb für BerufstätigeAutorin: Jutta SchützVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4328-0EURO 3,90Kurzbeschreibung: Mit 42 Rezepten in diesem Buch zeigt die Bestseller-Autorin Jutta Schütz, dass man eine gesunde Ernährung im Beruf, Familie und Freizeit doch sehr gut unter einen Hut bringen kann.Low Carb HexenkücheAutoren: Sabine Beuke und Jutta SchützVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4462-1EURO 6,90Kurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.Vegetarisches LOW CARBAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-8423-8317-3Euro 4,96Kurzbeschreibung: Vegetarische kohlenhydratarme Rezepte - Low Carb korrigiert den gestörten Stoffwechsel und der Blutzucker wird durch diese Ernährungsweise stabilisiert. Viele Gemüsesorten sind richtige Multi-Gesundheitstalente. Sie hemmen Entzündungen, stärken das Immunsystem und beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.Scheherazades verträgliche LOW CARB KücheAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7347-3759-6EURO 3,99Kurzbeschreibung: Orientalische Low Carb Rezepte - Kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Alle Rezepte sind frei von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, wegen der besseren Verdaulichkeit.Vier Jahreszeiten Low CarbAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN: 978-3-7412-9709-0EURO 4,99 EuroKurzbeschreibung: Alle Low Carb Rezepte sind mit saisonalem Gemüse kombiniert, somit der entsprechenden Jahreszeit angepasst und mit Kohlenhydratangaben versehen.LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OFAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN: 978-3-7386-3677-2EURO 9,99Beschreibung: Diese große Kochwerk beinhaltet 555 ausgewählte Low Carb Kochanleitungen, bestehend aus Schweine-, Rind-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleischgerichte, zusätzlich exotische Fleisch- und Fischgerichte. Außerdem eine große Auswahl an Salaten, Suppen und vegetarische Rezepte. Desweiteren jede Menge Süßspeisen für Zwischendurch und lecker Backwerk. Anbei viele Informationen über das Ernährungsform Low Carb.© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehaltenBild: by Lupo und Petra Bork / pixelio.de



