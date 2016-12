Glück und Zufriedenheit

(fair-NEWS)

Gerade in der Weihnachtszeit wird es uns so richtig bewusst, wie positiv ein wenig Verwandlung um uns herum auf uns wirkt. Und sei es nur die festlich geschmückte Innenstadt oder der eigene kleine Weihnachtsbaum in der Stube, den wir so liebevoll hergerichtet haben.Wie ist es nun aber im Alltag? Wenn die Festtage wieder vorüber sind? Dieser kleine Ratgeber gibt einfache, aber wirkungsvolle Tipps, wie man auch den Alltag positiv verändern kann.Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Auszug aus dem Buch:Die richtige UmgebungJeder von uns hat es schon bemerkt: Die Geschmäcker sind verschieden. Der eine liebtdas Landleben, der andere fühlt sich nur im Trubel der Großstadt so richtig wohl. Dereine wohnt am liebsten in einem alten Fachwerkhaus und der andere im Hochhaus.Nun hat natürlich nicht jeder ein Haus. Dennoch kann er sich seinen Wohnraum auchmit einfachen Mitteln so einrichten, dass er sich darin wohl fühlt. Sei es mit denentsprechenden Farben, Möbeln (und das müssen nicht immer Designermöbel sein)oder diversen anderen Einrichtungsgegenständen, die man evtl. auch schon mal auf demFlohmarkt findet.Ich als ausgesprochene Sonnenanbeterin habe mir zum Beispiel zur Erinnerung an einenKeniaurlaub mit ein paar Figuren und Bildern an der in Apricot gestrichenen Wand einAfrikazimmer eingerichtet, in dem ich mich unbeschreiblich wohl fühle. Und genau aufdieses sich wohl fühlen kommt es doch an. Denn letztendlich ist eine Behausung, sei esnun die Einzimmerwohnung oder das große Haus, ja in erster Linie unser Zuhause, indem wir entspannen und neue Kräfte für die Welt da draußen auftanken.Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr!InhaltVorwortDie VoraussetzungenLebe den MomentDas Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen und das SelbstwertgefühlSelbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wiedererlangenDer WilleVom richtigen Wünschen und WollenDas HandelnKleine Erfolge genießenRichtig entspannenAb und zu inne haltenDer richtige UmgangDie richtige UmgebungTiere und PflanzenDie Farben und ihre WirkungHarmonieKleine Rituale des AlltagsLaden Sie sich jetzt das E-Book für nur 99 Cent bei Amazon, Kindle als besonderes Weihnachtsgeschenk herunter!©byChristine Erdic



