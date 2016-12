Spaß und Bildung? Geschenktipps für Kinder und Jugendliche

(fair-NEWS)

Bei dieser kleinen Auswahl an Geschenktipps kommt wohl jeder auf seine Kosten, denn hier gibt es Spaß, Spannung, Fantasy, Abenteuer, Bildung und Kreativität. Bücher sind zeitlos …Sammelband der schönsten KinderbücherMit ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen 8 Kinderbüchern hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem Sammelband ein Kinderbuch erschaffen, das mit seinen farbigen Illustrationen Kinderherzen höher schlagen lässt.Die Autorin begleitet die Kinder bei Hexe Paulas Abenteuern, Karotten-Lotti, die sich auf eine große Reise begibt, Ochse Carlos, der einen Musikwettbewerb organisiert, lässt Nilpferd Emmas Traum Wirklichkeit werden, erzählt von der Kuh Lilly, die sich auf die Ferienzeit freut, berichtet vom kleinen Stern, dem es im Himmel zu langweilig geworden ist und lässt Kinder an Lisas Vorweihnachtszeit teilhaben, die zur schönste Zeit im Jahr wird.Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (11. April 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3839139457• ISBN-13: 978-3839139455• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 21 x 1,2 x 29,9 cmQuendolin der ZaubererQuendolin wird mit seinen Zippezappe-Reimen die Kinder ermuntern, selbst Überleitungen zwischen Reimen und Geschichten zu erfinden: Dabei werden auf spielerische Weise die Sprach- und Lesekompetenz gefördert.Kindern, denen es schwerfällt, sich zu Dingen zu äußern, wird es auf diese lockere, lustige Art leicht gemacht, sich sprachlich zu artikulieren. Sie erlangen Sprechsicherheit und entdecken plötzlich Lust, sich am Gesprächsalltag zu beteiligen.Im Buch hilft der Assistent Quendolin, der uns durch die Welt der Wörter, Sätze, Rätsel und Geheimnisse der Sprache führt. Er rät, doch selbst einmal den Zauberhut zur Hand zu nehmen und neue Reime und Geschichten zu zaubern. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!Viel Spaß und Kreativität wünschtIngeburg FreigangProduktinformation• Taschenbuch: 156 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (14. Dezember 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3739221631• ISBN-13: 978-3739221632• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,9 x 20,3 cmGeschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. März 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735790720• ISBN-13: 978-3735790729• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmSternenhimmel und Märchenwinter (Sternenreihe)Chaos in der Weihnachtswerkstatt, eine Maus, die zu dick ist, um durch das Mauseloch zu schlüpfen oder ein Elefant auf einem fliegenden Teppich … Solcherlei Geschichten verkürzen die Wartezeit bis zum Heiligen Abend auf märchenhafte Weise. Wer wusste zum Beispiel, dass der Weihnachtsmann in Finnland Joulupukki heißt? Und was soll der ‚große Zwerg‘ Wurzele machen, wenn er das Rezept für die Honigtaler nicht findet? Wer würde es dem Eisfischer gleichtun und zwei Stunden im kalten Wasser untertauchen, um seine Prinzessin zu retten? Eine magische Kette weiß lange vor der Zeit um das Schicksal eines jungen Paares, und über Elfenzauberei zur Elfenweihnacht sind es im Buch nur ein paar Seiten. Ein roter Abendhimmel lässt uns wissen, dass die Engel Kekse backen und wenn dann auch noch ein ‚zweites Wunder‘ geschieht, kann Weihnachten kommen. Selbst Ratefüchse und Spielfreunde kommen in diesem Märchenweihnachtsband nicht zu kurz … Frohe Weihnacht!Produktinformation• Taschenbuch: 328 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (7. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161098• ISBN-13: 978-3903161092• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15 x 2,2 x 21 cmDie Hexenschülerin - Die Zeit des Neubeginns: Der gefahrvolle Weg eines hellsichtigen Mädchens im MittelalterCarolin und Nick helfen in den 1980er Jahren bei der Renovierung der Burg Dringenberg. Dabei machen sie einen geheimnisvollen Fund. Sie entdecken alte Schriften aus der Gründungszeit des Ortes.Geschrieben wurden sie von dem Mädchen Clara, die 1322 als Zwölfjährige mit ihrer Familie in das neue Dorf auf dem Berg zog.Clara hat eine gefährliche Gabe - sie ist hellsichtig. Aus Angst, als Hexe angesehen zu werden, versucht Clara ihre Gabe geheim zu halten. Doch sie fühlt sich zerrissen, denn sie hat Träume, die sich mit dem strengen Frauenbild ihrer Zeit nicht vereinbaren lassen.In dem Dorf zieht die geheimnisvolle Odilia sie in ihren Bann. Odilia ist eine gebildete Frau mit einer völlig anderen Lebensanschauung. Sie lehrt Clara nicht nur lesen und schreiben, sondern bestärkt sie auch darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch der ist gefährlich. Odilia gerät bald in den Verdacht, eine Hexe zu sein und auch Clara als ihre Schülerin befindet sich in großer Gefahr.Die Hexenschülerin ist eine spannende Zeitreise für Mädchen und Jungen ab etwa 10 JahrenProduktinformation• Taschenbuch: 256 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (25. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735779204• ISBN-13: 978-3735779205• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 12 - 15 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 1,5 x 20,3 cmElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Produktinformation• Taschenbuch: 118 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1492860336• ISBN-13: 978-1492860334• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmWillkommen zu Hause, Amy: Sonderedition Teil 1 und Teil 2„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?Produktinformation• Taschenbuch: 192 Seiten• Verlag: Morawa Lesezirkel GmbH (7. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3990498541• ISBN-13: 978-3990498545• Größe und/oder Gewicht: 17,4 x 2,2 x 20,8 cmDas Gespensterpferd: Max und Micha, die Junior-Detektive (Max und Micha, die Junior-Detektive vom Wolfgangsee)Der neue Zuchthengst des Huber scheint nicht von dieser Welt zu sein. Er frisst nicht, lässt sich nicht anfassen und kommt und geht, wie es ihm gefällt. Max und Micha erhalten den Auftrag, das Pferd zu bewachen. Trotzdem verschwindet es in der Nacht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ist es Pegasus, das Götterpferd, wie manche glauben, oder eine gefährliche Kreatur aus der Hölle, die Tod und Verderben auf die Welt bringen wird? Ein Auftrag für die Junior-Detektive, der die Pforten zum Jenseits zu öffnen scheint und ihnen ihre Grenzen aufzeigt.Produktinformation• Taschenbuch: 224 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (30. November 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 154075569X• ISBN-13: 978-1540755698• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 1,4 x 22,9 cmSchwanenkindSeetonia im Mittelalter. Nach dem Tod der Königin im Wochenbett, schenkte König Kaltan seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit seinem Sohn Kilan und bemerkte nicht, zu welchem Tyrannen dieser sich entwickelte. Alle am Hofe waren seinen Launen ausgeliefert und er bekam mit seinen Lügen vom König immer Recht. Besonders betroffen war der Zauberer Hokastus, dem Kilan so übel mitspielte, dass er nur durch die Flucht aus dem Schloss einer Bestrafung entging. Als der König auf mysteriöse Weise verstarb, gab Kilan der Heilerin Eldegard die Schuld und verurteilte sie zum Tode. Auf dem Marktplatz sollte sie als Hexe verbrannt werden.Produktinformation• Taschenbuch: 140 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (6. Juli 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1514846845• ISBN-13: 978-1514846841• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,9 x 20,3 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Spaß und Bildung? Geschenktipps für Kinder und Jugendliche